Kyritzer Standesamt ist jetzt auch für die Gumtower zuständig

Heiraten in der Gemeinde Gumtow, das ist künftig nur noch in der Beke-Mühle in Dannenwalde möglich. In der Gemeindeverwaltung im Karpatenweg von Gumtow gibt es kein Trauzimmer mehr. Grund dafür ist, dass es in der Verwaltung auch keine Standesbeamtinnen mehr gibt. Die beiden langjährigen Mitarbeiterinnen sind seit Ende des Jahres und Ende Februar im Ruhestand.

Gumtow hatte die Stelle ausgeschrieben

Die Gemeinde Gumtow hatte die Stelle zwar neu ausgeschrieben. Es habe jedoch keinen geeigneten Bewerber oder keine geeignete Bewerberin gegeben, wie Bürgermeister Stefan Freimark mitteilte. Die Anforderungen an die Qualifikationen für diese Stelle seien nicht erfüllt worden. Deshalb habe die Gemeinde auch auf eine nochmalige Ausschreibung verzichtet. Aus Gesprächen mit anderen betroffenen Kommunen ging laut Freimark hervor, dass es auch dort Probleme gibt, ausreichend qualifizierte Mitarbeiter zu finden.

Kyritz übernimmt die Aufgabe für Gumtow

Das Standesamt gehört aber zu den Pflichtaufgaben einer Gemeinde. Es galt deshalb, eine Lösung für Gumtow zu finden. Dabei war die Stadt Kyritz behilflich. Sie übernimmt per öffentlich-rechtlicher Vereinbarung die Durchführung der standesamtlichen Aufgaben für die Gemeinde Gumtow. Das heißt: sämtliche standesamtlichen Dienstleistungen, die die Gemeinde Gumtow und deren Einwohner betreffen, werden künftig im Kyritzer Rathaus bearbeitet und wahrgenommen. Auch das Personenstandsregister wird dorthin überführt.

„Trauungen sind von den standesamtlichen Aufgaben ohnehin nur ein kleiner Teil“, sagt Stefan Freimark.

Wenige Geburten in Gumtow zu beurkunden

Auch Geburten hätten die Gumtower Standesbeamtinnen in der Vergangenheit eher weniger zu beurkunden gehabt. Und wenn, dann waren es ausschließlich sehr seltene Hausgeburten. Denn die neu geborenen Babys werden in der Regel in dem Standesamt des Ortes angemeldet, in dem sie das Licht der Welt erblickt haben, sprich in Neuruppin oder Perleberg.

Kyritzer Rathaus stellt die Gebührenrechnungen

Zumeist waren es Sterbefälle, die in der Vergangenheit in Gumtow beurkundet wurden, hieß es von Freimark. Und in diesen Fällen seien es oft nicht die Angehörigen, sondern die Bestattungsinstitute, die dann die Formalitäten erledigen, so dass für die Einwohner der Gemeinde kein zusätzlicher Aufwand entstehe, wenn Kyritz jetzt dafür zuständig ist. Die Gebühren für die Verwaltungsakte werden künftig auch von Kyritz in Rechnung gestellt.

Kooperationen mit Groß Pankow und Plattenburg kamen nicht zustande

Die Kooperation mit Kyritz kam zustande, weil die unmittelbar an Gumtow angrenzenden Kommunen Groß Pankow und Plattenburg die Übernahme der Aufgaben bereits abgelehnt hatten. Groß Pankow hat sein Standesamt bereits an eine andere Kommune übertragen und das Standesamt der Gemeinde Plattenburg ist derzeit ebenfalls nicht ausreichend besetzt, um für eine andere Kommune mitarbeiten zu können.

Gumtows Gemeindevertreter befürworten die Kooperation

Die Gemeindevertreter befürworteten die Lösung. Bernd Teickner (Bürgerfraktion) sagte, dass sie zukunftsweisend sein sollte. Er ist sich sicher, dass mit solchen Kooperationen Personalkosten künftig gespart werden könnten. „Wir sollten daher solche Symbiosen auch weiterhin nutzen“, so der Gemeindevertreter. Personalrechtliche Konsequenzen hat die Entscheidung nicht, da die Stellen ja ohnehin nicht mehr besetzt sind.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung gilt zunächst bis zum 31. Dezember 2024, kann von beiden Kommunen verlängert oder beendet werden, wenn sich beispielsweise die jeweilige Personalsituation ändert.

Von Sandra Bels