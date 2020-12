Kyritz

In den ersten beiden Wochen der diesjährigen, 25. MAZ-Hilfsaktion „ Sterntaler“ für Kyritz und Umgebung trafen bereits zahlreiche Spenden ein. Die Hilfsbereitschaft der MAZ-Leser summiert sich aktuell auf gut 5000 Euro.

Dazu beigetragen haben beispielsweise die Bundestagsabgeordneten Dagmar Ziegler ( SPD) und Sebastian Steineke ( CDU). Weitere Spender sind unter anderem Peter Beetz, Silke Rother, Lars Gubalski, Brigitte Jeschke, Sabine Settgast, Martin und Gisela Beckmann, Wolfgang und Reya Sommermeier, Marlene Neubauer, Hans und Helga Günter, Bernd Kopietz, Helmuth und Waltraud Rosemuck, Gertraud Gunter, Jürgen Miessner, Joachim und Ute Ribbe sowie Willem Schoeber und Anna Funke.

Von Adventskonzert bis Großspende

Ausgesprochen große Summen trugen die Firma Lehman & Partner Garten- und Landschaftsbau Neustadt mit 1000 Euro sowie die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin mit 600 Euro bei.

Bei ihrem Adventskonzert am vergangenen Sonntagnachmittag in der Kyritzer Innenstadt hatten Karin und Dietmar Lemke ein Sterntaler-Sammelschwein aufgestellt. Sein Inhalt – gut 100 Euro – befindet sich inzwischen ebenfalls auf dem Spendenkonto.

Allen, die diese Aktion bisher unterstützen, gilt schon mal ein ganz großes Dankeschön.

Überweisung und Barspende möglich

Für weitere Spendenbeiträge steht das Konto des Diakonischen Werkes Ostprignitz-Ruppin mit der IBAN DE66 1605 0202 1001 0086 14 zur Verfügung. Bitte den Verwendungszweck „ Sterntaler Kyritz“ nicht vergessen! Wer mit seiner Spende anonym bleiben möchte, sollte auf der Überweisung darauf hinweisen.

Ansonsten stehen in den Sparkassen-Niederlassungen in Kyritz, Neustadt und Wusterhausen auch die Sterntaler-Schweine für anonyme Bargeld-Spenden bereit.

Wie immer wird jeder einzelne Euro ausschließlich dafür verwendet, bedürftigen Menschen in der Region die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel etwas zu verschönern. Nachdem nun schon so viel Unterstützung eingegangen ist, fängt „ Sterntaler“ damit an, sie konkret in die Tat umzusetzen. In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (Gab) Protzen ist es geplant, über die Lebensmittelausgabe „Tischlein deck dich“ in Kyritz festliche Geschenkbeutel an Bedürftige aus der Region zu verteilen.

Leckereien und ein Einkaufsgutschein

Sie enthalten jeweils einige weihnachtliche Leckereien und vor allem einen Gutschein im Wert von 50 Euro. Er kann dank der Zusammenarbeit mit der Aktionsgemeinschaft Kyritzer Gewerbe AKG bei allen teilnehmenden Gewerbetreibenden in Kyritz eingelöst werden.

Verteilt werden sollen die Spenden voraussichtlich ab Montag, dem 21. Dezember. Angesichts des vorliegenden Spendenaufkommens wird „ Sterntaler“ vorerst 60 Festbeutel mit einem Wert von jeweils etwa 60 Euro füllen. Viele weitere werden hoffentlich noch folgen.

Von Alexander Beckmann