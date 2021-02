Kyritzer Verein Stattwerke sucht junge Filmemacher

Kyritz

Was ist ein Mockumentary? Das erfahren Jugendliche ab 16 Jahre im Filmemacherprojekt, dass der Verein Stattwerke ab März anbietet. In Zusammenarbeit mit Projektleiterin Claudia Brüggemann entwerfen, drehen und schneiden die jungen Leute den Film im Look eines Dokumentarfilms. „Der Film tut so, als wäre er ein Dokumentarfilm, hat aber eine ausgedachte und nachgestellte Handlung“, erklärt Claudia Brüggemann. Berühmtestes Beispiel dafür ist „Borat“.

Start zunächst online

Das Thema für das Mockumentary ist „Fake News“. „Wir wollen uns zum Beispiel mit Fake News in der Coronapandemie beschäftigen“, so die Projektleiterin. Gestartet wird im März zunächst online per Videokonferenzen mit der Ideen- und Drehbuchwerkstatt. Dazu gibt es Informationen zum Thema und über journalistische und dokumentarische Dreharbeiten. „Wir hoffen, dass wir ab dem Frühjahr auch in die Präsenz übergehen können“, so Claudia Brüggemann. Dann könnten auch die Dreharbeiten beginnen für den Streifen „Selbst gemockt“, in Anlehnung an das Genre Mockumentary.

Medienpädagogin Claudia Brüggemann Quelle: privat

Dreharbeiten im Frühsommer in Kyritz

„Wir planen ein bis zwei Wochen am Stück im Frühsommer“, so Claudia Brüggemann. Sie will den Jugendlichen nicht so viel vorgeben. Wie der Film am Ende wird, sei abhängig von ihren Ideen. Die Projektleiterin plant für den Sommer auch eine Woche Filmcamp in den Ferien am Untersee, die aber natürlich von der aktuellen Entwicklung abhängig ist.

Der Schnitt erfolgt, wenn alles abgedreht ist. Eventuell kommt dann auch ein Filmemacher dazu. Gezeigt werden soll der Film im Kyritzer Waldkino am Untersee und an einem zweiten Spielort, der aber noch nicht feststeht.

Mitmachen können Jugendliche aus dem Raum Kyritz. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Projekt wird gefördert von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg.

Anmeldungen sind per E-Mail an brueggemann@stattwerke.de möglich.

Lesen Sie auch Kyritz: Das Waldkino ist in die Open-Air-Saison gestartet

Von Sandra Bels