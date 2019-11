Kyritz

„Als ich 1991 eröffnet habe, war es so, als hätte ich nie etwas anderes gemacht.“ Claudia Trilck spricht von ihrem Wäschegeschäft in der Kyritzer Johann-Sebastian-Bach-Straße. Sie ist darin groß geworden, durfte als kleines Mädchen nicht in den Kindergarten, weil die Mutter zuhause arbeitete. So saß die Klei...