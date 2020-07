Kyritz

Am Kyritzer Hotel „Waldschlösschen“ wird am Sonntag, dem 2. August, gefeiert. Ab 10.30 Uhr spielen die „Rhinluchmusikanten“ im Biergarten auf. Sie haben allen Grund dazu – nicht nur, weil ihr Auftritt am Himmelfahrtstag abgesagt werden musste.

Vor ziemlich genau 20 Jahren verhalfen Yvonne Schwarzer (47) und Jens Wodzinski-Schwarzer (59) dem Haus nahe dem Untersee zu einem neuen Leben. Am 29. Juli 2000 konnten sie Hotel und Restaurant nach jahrelangem Leerstand wieder öffnen. „Am Sonntag vor 20 Jahren hatten wir den Tag der offenen Tür“, erinnert sich Yvonne Schwarzer. „Da hat’s geregnet.“

Anzeige

1906 in Kyritz erbaut

Wie das Wetter bei der ersten Eröffnung 1906 war, ist nicht überliefert. Sein Erbauer war Fritz Hemmerling. Der Berliner war einige Jahre zuvor nach Kyritz gekommen und wollte der wachsenden Schar der Erholungssuchenden am See die Möglichkeit zur Einkehr bieten. Die Idee bewährte sich offenbar.

Weitere MAZ+ Artikel

So sah das „Waldschlösschen“ zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus. Quelle: privat

„ Hemmerlings Waldschlösschen“ ging 1926 an Sohn August über, der es bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg betrieb. Doch irgendwann ging es nicht weiter. Das „ Waldschlösschen“ wurde verkauft und ab 1958 von der staatlichen Handelsorganisation als HO-Gaststätte „Waldfrieden“ weitergeführt.

Privatisierung dauerte Jahre

Das Lokal war in Kyritz beliebt – gerade auch als Veranstaltungsort. Ab 1990 strebte die Treuhandgesellschaft die Reprivatisierung an. Doch das scheiterte. Acht Jahre stand das Haus leer und verfiel zusehends.

Die gebürtige Kyritzerin Yvonne Schwarzer arbeitete zu der Zeit als Gastronomin in der Schweiz, wo sie auch ihren Mann Jens kennenlernte und die Idee für ein eigenes Lokal entwickelte. Angesichts der familiären Bindung in Kyritz sah sich das Paar in der Gegend nach einem Standort um. Das „ Waldschlösschen“ rangierte dabei eher unten auf der Liste.

Leerstand forderte Tribut

„Am Anfang fanden wir das viel zu groß“, erinnert sich Jens Wodzinski-Schwarzer. „Aber je länger man sich mit so einem Projekt beschäftigt, umso mehr Möglichkeiten sieht man“, ergänzt Yvonne Schwarzer. Das Paar bewarb sich schließlich um die Immobilie und erhielt 1999 den Zuschlag.

Noch Ende der 1990er Jahre bot das traditionsreiche Haus in der Kyritzer Seestraße einen bemitleidenswerten Anblick. Quelle: privat

Und ein gewaltiges Arbeitspensum. „Hätte das Haus noch länger leergestanden, wäre es ganz kaputtgegangen“, schätzt Jens Wodzinski-Schwarzer ein. „Das war richtig marode.“ Schwarzers blieb nach dem ersten Aufräumen kaum mehr als ein Rohbau.

Bei Ausbildung und Tourismus engagiert

Inzwischen haben sich Restaurant und Hotel längst wieder in der Stadt und darüber hinaus etabliert. 18 Zimmer, Gaststätte, Saal und Biergarten stehen den Gästen zur Verfügung. Etwa 15 Mitarbeiter kümmern sich um ihr Wohl. Mancher, wie Ronny Krenz, ist schon von Anfang an mit dabei. Andere lernten ihr Handwerk im Haus. „Wir bilden ja schon jahrelang aus. Das war uns immer sehr wichtig“, sagt Yvonne Schwarzer.

Sie hatte sich auch lange als Vorsitzende des regionalen Tourismusvereins engagiert, war Stadtverordnete und trug maßgeblich zur Neuauflage des Kyritzer Traditionsbieres „Mord & Totschlag“ bei. Als Mitbegründer der Regionalinitiative Prignitz-Ruppin“ riefen Schwarzers das Projekt „Gemeinsam am Tisch“ mit ins Leben, das unter Mitwirkung der MAZ regionale Küche und regionale Produkte propagiert. „Das und die Nachhaltigkeit sind unser Thema. Das wird gerade von den jüngeren Gästen immer mehr nachgefragt.“

Kyritzer stehen zu ihrem „ Waldschlösschen “

Essen, Trinken, Kultur, Versammlungen, Familienfeiern, Tourismus prägen den Betrieb im „ Waldschlösschen“. Doch ausgerechnet das kleine Jubiläum fällt in diesem Jahr mitten in eine Krise. „Wir sind dankbar, dass uns die Kyritzer so angenommen haben. Das haben wir während der Corona-Schließung gemerkt.“ Der Außer-Haus-Verkauf von Speisen stieß im Mai auf überwältigende Resonanz.

Nach und nach glätten sich die Wogen wieder. Zwar sind viele öffentliche Veranstaltungen und Familienfeste abgesagt, aber: „Die Urlaubssaison läuft gut.“ Schwarzers sind optimistisch. „Wir hoffen mal, dass es in Brandenburg so positiv weitergeht.“

Wirklich bereut hat das Paar seinen Schritt von vor 20 Jahren bisher nicht: „Es gab immer mal schwere Phasen, aber wir sind daran gewachsen.“

Von Alexander Beckmann