Erster Kaffeeklatsch im Weltraum

Kyritz

Die lange erwartete Eröffnung des Rewe-Marktes im Prignitz-Center war wohl das wichtigste Thema beim ersten Kaffeeklatsch im Kyritzer Weltraum im neuen Jahr. So schätzt es Christoph Malo, einer der beiden Quartiersmanager für Kyritz West, ein. Er und sein Kollege Jörg Mose laden gemeinsam mit der Seniorenbeauftragten der Stadt Kyritz, Bärbel Kleybrink, immer am ersten Montag im Monat zum Kaffeeklatsch ein.

Bürgermeisterin war dabei

Zum Neujahrsauftakt waren Bürgermeisterin Nora Görke und die Geschäftsführerin der Wohnungsbaugesellschaft, Gabriele Schuster, gekommen. Zusammen mit den Gästen wurde auf 2019 zurückgeschaut, auf das, was die Kyritzer bewegt hat, und die Projekte, die Wirklichkeit wurden. Dazu gehörte laut Malo auch der Aufbau und die Eröffnung des Spielbandes in der Straße der Jugend.

Gespräche mit den Bürgern

Malo ist neben der Büroarbeit im Weltraum gern und viel draußen im Quartier unterwegs. „Dort kann ich am besten mit den Menschen ins Gespräch kommen und etwas über ihre Probleme erfahren“, sagt er. Außerdem möchte er nach außen tragen, was das Quartiersmanagement macht. Das es eben Ansprechpartner für Jedermann ist.

Fehlender Supermarkt bewegte die Gemüter

Bei seinen Touren hat auch Malo erfahren, dass der fehlende Einkaufsmarkt die Gemüter beschäftigt hat im vergangenen Jahr. Immer wieder sei das Thema in Gesprächen mit Bewohnern von Kyritz West gewesen. „Die Leute sind froh, dass jetzt wieder ein Angebot da ist“, so Malo. Das Quartiersmanagement hatte auf der Durststrecke Alternativangebote zum Einkaufen gemacht, zum Beispiel mit einem Extra-Bus. „Doch das wurde leider nicht so angenommen wie wir es uns erhofft hatten“, so Malo.

Bürozeit ist montags und dienstags

Er ist montags von 15 bis 20 Uhr und dienstags von 9 bis 13 Uhr im Weltraum anzutreffen. Derzeit wird dort noch gebaut. Der Treffpunkt bekommt eine Küche und einen Sanitärbereich. Darüber freut sich Malo sehr, denn „unser Ziel ist es, demnächst für den Kaffeeklatsch selbst Kuchen zu backen“, sagt er. Bislang bringen die Besucher Süßes mit. Und der Weg einmal ums Haus zur Toilette ist für so manchen älteren Besucher doch etwas beschwerlich. Das ändert sich, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind. Ob das schon bis zum nächsten Kaffeeklatsch (am ersten Monatg im Februar) sein wird, dass konnte der Quartiersmanager noch nicht sagen.

Derzeit wird im Weltraum noch an Küche und Sanitärbereich gebaut. Quelle: Sandra Bels

Nachbarschaftsgrillen Ende des Monats

Für den 20. Januar lädt er zu 17 Uhr zum Nachbarschaftsgrillen oder auch Nachbarschaftseintopf ein. Je nach Wetter findet es im Weltraum oder draußen an einem vorher angekündigten Ort statt.

Außerhalb der Sprechzeiten ist Malo unter 0172/3 28 50 22 oder per E-Mail an quartier.west@kyritz.de erreichbar.

Von Sandra Bels