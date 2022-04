Kyritz

Der 7. April ist für geschichtsbewusste Kyritzer ein Datum, das sie nicht außer Acht lassen. An jenem Tag im Jahre 1807 wurden die beiden Kyritzer Bürger Johann Carl Friedrich Schulze und Carl Friedrich Kersten von französischen Besatzungssoldaten erschossen. Ein Denkmal am Rande des Kirchplatzes vor der Sankt Marienkirche erinnert daran.

Historische Vereine von Kyritz

Genau dort fand am 215. Todestag der beiden Bürger eine ­Gedenkveranstaltung statt, die von den historischen Vereinen in Kyritz organisiert wurde. Das 1. Historische Traditions- und Artilleriecorps, das sich unter anderem der Geschichte der Gelben Reiter verschrieben hat, war mit einer kleinen Abordnung vor Ort wie auch der Heimatverein mit dessen Vorsitzenden Manuela Bismark, die Historische Gesellschaft, die Kyritzer Knattermimen mit dessen Vereinschef Eckhard Kutzer und die Kyritzer Kirchengemeinde. Gekommen war auch der einstige Heimatvereinschef und Stadthistoriker Herbert Brandt.

Die Kyritzer Gymnasiasten Phillip Bulst, Collin Merkel, Lafee Hankel und Elisa Jüngling (v.l.) berichteten von den Ereignissen der letzten Tage der ermordeten Schulze und Kersten. Quelle: André Reichel

Mit dabei waren zudem mit Phillip Bulst, Collin Merkel, Lafee Hankel und Elisa Jüngling vier Schüler der Jahrgangsstufe neun des Kyritzer Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums. Gemeinsam mit ihrem Geschichtslehrer Max Krause hatten sie sich unlängst mit der napoleonischen Zeit beschäftigt. Um diese Thematik zu vertiefen, nahmen die Schüler Kontakt zum Kyritzer Heimatverein auf. „Dort erfuhren die Schüler von der Geschichte der beiden Kyritzer Schulze und Kersten“, sagte der Lehrer Max Krause.

Als sie nun hörten, dass es eine Gedenkveranstaltung am Denkmal für die beiden ermordeten Männer geben wird, entschlossen sich die Jahn-Gymnasiasten, daran teilzunehmen und ihren Vortrag, den sie bereits in der Schule hielten, auch dort zu halten. Die Geschehnisse rund um die letzten Tage des Kämmerers Johann Carl Friedrich Schulze und des Kaufmanns Carl Friedrich Kersten standen dabei bei ihren Ausführungen am Denkmal im Mittelpunkt.

Am Schulze-Kersten-Denkmal. Quelle: André Reichel

Höhepunkt der Veranstaltung war eine feierliche Kranzniederlegung durch Bernd Lehmann vom Artilleriecorps sowie Werner John und Konstantin Normann von der Historischen Gesellschaft. Anschließend sprach Werner John noch einige Worte des Gedenkens und berichtete Interessantes zum Denkmal selbst.

Der Standort, an dem es sich heute befindet, ist nicht der ursprüngliche. Aufgestellt wurde es 1847 an jenem Ort, an dem Schulze und Kersten damals erschossen wurden. Einst vor den Toren der Stadt gelegen, ist dieser Platz nun ein betonierter Parkplatz der Stärkefabrik vor der Kyritzer Polizeiwache in der Pritzwalker Straße.

Ein Park war früher vor dem Kyritzer Schützenhaus

Mitte des 19. Jahrhunderts aber war dieser Ort ein gepflegter Park, der zum heute leer stehenden Schützenhaus gehörte. Als jene Grünanlage zu DDR-Zeiten der Stärkefabrik überlassen wurde, ist das Denkmal an seinen heutigen Platz versetzt worden.

Nächstes Jahr im April soll es wieder ein Gedenken zu Ehren von Schulze und Kersten geben.

Von André Reichel