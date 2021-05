Kyritzer legen sich doch auf den Heideweg fest

Kyritz

Veilchenweg, Heideweg, Rotkehlchenweg. Oder gar ein Regine-Hildebrandt-Weg? Mit der Benennung eines unbefestigten Stücks Straße im Osten von Kyritz machten es sich die Stadtverordneten nicht unbedingt leicht. Sie entschieden sich bei ihrer jüngsten Sitzung zwar mehrheitlich für den Heideweg. Der Weg bis dahin aber verlief über so einige Debatten. Und es hätte noch weitaus skurriler kommen können.

Der Weg verbindet die Hermann-Löns-Straße, die Clara-Zetkin-Straße und die Karl-Liebknecht-Straße miteinander. Einen Anlieger mit einer Zufahrt beziehungsweise eigenen Adresse gab es dort entlang bisher nicht. Nach der Teilung eines Flurstücks aber bekommt ihn dieser namenlose Abschnitt jetzt – und der Anlieger braucht eine Adresse.

Gute Argumente für einen Rotkehlchenweg

Der Vorschlag der Stadtverwaltung lautete zunächst Veilchenweg. Im Stadtentwicklungsausschuss wurde jedoch für einen Heideweg plädiert in Anlehnung an den „Heide-Dichter“ Löns und die dort nach ihm bereits seit den 1930er Jahren benannte Straße.

Bei der folgenden Sitzung der Hauptausschussmitglieder kam eine neue Idee auf: Rotkehlchenweg. Eingebracht seitens der Linken-Fraktion hieß es, dass es sich dabei um den „Vogel des Jahres 2021“ handelt. Zudem würden Anwohner berichten, dort oft Rotkehlchen zu beobachten.

Von Zetkin, Liebknecht und Stauffenberg umgeben

Folglich empfahlen sie den Stadtverordneten, es so zu beschließen. Wer nun aber glaubte, der Rotkehlchenweg hätte damit die besten Chancen, der wurde eines besseren belehrt.

Ein Weg nach einem Vogel zu benennen inmitten von namhaften Persönlichkeiten, könnte zu Irritationen führen, hieß es bei der Stadtverordnetenversammlung seitens der Bündnisgrünen. Laut Christiane Brandenburg wäre daher beispielsweise ein „Regine-Hildebrandt-Weg“ passender. Sie sagte das angesichts der nach „kämpferischen Leuten“ bezeichneten Straßen, also mit Blick auf Zetkin, Liebknecht und Stauffenberg.

Vogelwege Merkmal der Kyritzer Waldkolonie

Thomas Michaelis, Chef der SPD-Fraktion, lehnte ab. Denn obgleich sie eine Ikone der SPD war, so wäre gerade dieser Weg ihr wohl kaum angemessen. „Warum nicht doch den Heideweg? Von der Herman-Löns-Straße aus zeigt dieser ja auch irgendwie Richtung Kyritz-Ruppiner Heide“, erklärte Michaelis: „Ok, ich weiß, wir haben noch viele andere Themen zu besprechen. Ich würde aber doch nochmal dafür werben wollen.“

Auch Konstantin Normann (CDU) fand den Rotkehlchenweg unpassend – zumindest an dieser Stelle und mit Blick auf „die Vogelwege in der Waldkolonie“. Man könne Ortsunkundigen sonst kaum noch sagen: „Das ist dort hinten, wo die Vogelwege beginnen.“ Er empfahl, sich den Rotkehlchenweg für das neben der Waldkolonie geplante Seeviertel aufzuheben.

Heideweg setzt sich durch

Stefan Kieper von der Fraktion „Kyritz macht“ wurde sichtlich unruhig und ergriff das Wort: „Es ist erstaunlich, wie lange hier auch heute schon wieder wegen so einer Sache diskutiert wird.“

So wurde abgestimmt: Der Rotkehlchenweg fiel durch. Der Vorschlag Heideweg setzte sich durch. Vom Veilchenweg war gar keine Rede mehr.

Was sich über Löns zu wissen lohnt

Ein Glück offenbar also, dass sich von den Stadtverordneten vermutlich niemand auch noch mit der aktuellen Bewertung der Person Hermann Löns beschäftigt hatte. Denn Löns, der 2014 seinen 100. Todestag hatte, ist nach neuerer Bewertung eben nicht einfach mehr nur „der liebe Lüneburger-Heide-Dichter“.

Ein Blick ins Internet zeigt sofort, wie umstritten er mittlerweile ist. Obwohl es mit Walsrode seit 1935 noch immer eine offizielle Löns-Stadt gibt und bundesweit Schulen und Straßen nach ihm benannt sind. So hieß es lange Zeit zwar, dass seine Person als Heimatdichter und Naturschützer von den Nationalsozialisten schichtweg missbraucht wurde. An zu vielen Stellen aber werde deutlich, dass er eben jenen den Weg geistig auch mit ebnete. Derart aufzuklären, wagte unter anderem ein Beitrag des Norddeutschen Rundfunks Niedersachsen 2018.

Naturschutz im Sinne von Rasseschutz

Der Umweltschützer, lange bevor es die Ökobewegung gab, schrieb zwar nahezu visionär. „Eine Macht muss die Naturschutzbewegung werden. Eine solche Macht, dass die Industrie, der Handel und der Verkehr mit ihr rechnen müssen. Vielfach hat man sich ihnen zuliebe in ganz unnützer Weise an der Natur versündigt. Und wenn wir sie hindern, solche Sünden weiter zu begehen, so werden wir heute vielleicht Hohn und Spott ernten. Die Nachwelt aber wird es uns danken.“

Der Text geht aber so weiter: „Wir wollen verhindern, dass der große Volksgesundungsbrunnen verschüttet, das heilige Seelenbad verunreinigt werde. Weil wir wissen, dass Naturschutz gleichbedeutend ist mit Rasseschutz.“

Kritischeren Umgang mit Löns gefordert

Oder: „Ich bin Teutone hoch vier. Wir haben genug mit Humanistik, National-Altruismus und Internationalismus uns kaputt gemacht, so sehr, dass ich eine ganz gehörige Portion Chauvinismus sogar für unbedingt nötig halte. Natürlich passt das den Juden nicht.“

Im Geist der Zeit verfasst, könne der 1914 im Weltkrieg gefallene Löns kaum zu einem echten Vordenker der Nazis gemacht werden. Ihn aber einfach nur als Heidedichter zu verehren, funktioniere heutzutage mit diesem Wissen eben nicht mehr. „Ein kritischerer Umgang mit seiner Erinnerung wäre daher unbedingt notwendig, als fröhlich auf seinen Spuren zu wandern“, heißt es.

Von Matthias Anke