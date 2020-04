Kyritz

Ein 33-jähriger Kyritzer befand sich am Donnerstagabend in seiner Wohnung in der Hagenstraße, als ein gleichaltriger Bekannter die geschlossene, aber nicht verriegelte Wohnungstür öffnete und unaufgefordert eintrat.

Er griff dem Wohnungsinhaber kräftig ins Gesicht und forderte drohend die Herausgabe des Fernsehers. Der Wohnungsinsasse händige aus Angst vor Gewalt den Fernseher auf.

Damit kam der Räuber aber nicht weit. Polizeibeamte nahmen den Mann noch im Hausflur des Mehrfamilienhauses fest und sicherten den Fernseher.

Von MAZ-online