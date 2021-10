Kyritzer spenden 2000 Euro für von der Flut zerstörte Kita in Bad Neuenahr

Kyritz

Sabine Heller ist stolz. 2017, 92 Euro sind bei der Spendensammlung, die sie als Leiterin der evangelischen Stephanus-Kita in Kyritz initiiert hatte, zusammen gekommen. Das Geld ist für die Kita „Arche Noah“ in Bad Neuenahr/Ahrweiler bestimmt, die bei der Flut im Sommer komplett zerstört worden war. Die Summe wurde auf ein zweckgebundenes Spendenkonto eingezahlt.

Kyritzer wollten unkompliziert helfen

Sabine Heller hatte nach der Flutkatastrophe in Deutschland vor drei Monaten nach einer Möglichkeit zum Helfen gesucht. Die Kyritzer Kirchengemeinde hatte bereits Kontakt ins Flutgebiet und darüber gab es erste Informationen über die komplett zerstörte Kita. „Das hat mich sehr betroffen gemacht“, so Sabine Heller, die als Kitaleiterin genau weiß, was das für alle Beteiligten bedeutet. So kam die Sammlung für die Kita „Arche Noah“ zustande. „Ich danke allen für ihre große Spendenbereitschaft“, sagt die Kyritzer Kitaleiterin. Sie will jetzt den persönlichen Kontakt zur Kita suchen, um zu erfahren, was mit dem Spendengeld geschehen ist. Erste Kontakte zur Kita per E-Mail gab es bereits im Vorfeld der Sammlung über den Pfarrer in Bad Neuenahr, wie die Kyritzer Kitaleiterin erzählt. „Wir sind alle sehr gespannt, ob wir eine Antwort bekommen“, fügt sie an. Die Kita „Arche Noah“ ist wie die Kyritzer auch eine evangelische Kindereinrichtung.

Lesen Sie auch Kita Holzhausen und Kyritzer Knattermimen sammelten Geld für Kita in Hochwassergebiet

Kyritzer sammelten bei verschiedenen Anlässen

Das Spendengeld wurde im August und September bei verschiedenen Anlässen im Altkreis Kyritz gesammelt. Einer davon war der fünfte Kitageburtstag. Dazu gab es eine Festwoche, bei der die Eltern Spenden sammelten unter anderem mit dem Verkauf von selbst gebackenem Kuchen am Tag der offenen Tür. „Besonders unterstützt haben uns in den vergangenen Wochen aber auch die historischen Vereine der Stadt Kyritz“, sagt Sabine Heller. So stand zum Beispiel eine Spendenbüchse beim Historischen Heimatverein und eine gab es bei den Aufführungen der Kyritzer Knattermimen in diesem Jahr im Klostergarten, als das Theaterstück „Der wahre Jakob“ gespielt wurde.

„Aber auch unsere Kita-Eltern, Familien, Gewerbetreibende und viele andere Menschen aus der Stadt und darüber hinaus haben uns geholfen und Geld gespendet“, sagt Sabine Heller dankbar. Insgesamt waren acht Spendenbüchsen unterwegs. Gesammelt wurde den ganzen September hindurch.

Von Sandra Bels