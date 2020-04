Kyritz

Ein 28-jähriger Kyritzer hat in seiner Wohnung Cannabispflanzen angebaut. Durch einen Zeugenhinweis wurde die Polizei auf den Mann aufmerksam. Der Zeuge hatte auf einem Fensterbrett einer Wohnung in der Hagenstraße die Cannabispflanzen entdeckt.

Auf das Klingeln und Klopfen der Polizei reagierte am Dienstag der Wohnungsmieter nicht. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Wohnungsöffnung an, teilte die Polizei mit.

Anzeige

Weitere Pflanzen in einer verschlossenen Kammer

Als der Schlüsseldienst an der Wohnung eintraf, öffnete der ­28-Jährige dann doch die Tür von ­innen und ließ die Polizei­beamten hinein. Im Wohnzimmer entdeckten die Polizisten mehrere kleinere Pflanzen in Aufzuchtschalen. Eine kleinere Menge Cannabiskraut übergab der Mann den Beamten freiwillig.

Weitere MAZ+ Artikel

In der Küche stießen die Polizisten auf eine verschlossene Kammer, in welcher sich eine kleine Aufzuchtanlage befand. Dort standen laut Polizei elf Pflanzen in verschiedenen Aufzuchtstadien.

Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Lesen Sie auch

Von MAZonline