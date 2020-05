Kyritzerin gewinnt 5000 Euro

Kyritz

Eine gute Portion Glück und demnächst 5000 Euro mehr auf dem Konto hat jetzt Marianne Stadler aus Kyritz. Die 74-Jährige gewann bei der PS-Lotterie der Sparkassen und erhielt dazu kürzlich eine Einladung in die Kyritzer Filiale.

„Ich war ganz perplex“, gesteht die Kyritzerin. Sie beteiligt sich schon seit längerem an der Aktion, doch nennenswerte Gewinne blieben bisher aus. „Es ist eine Freude“, sagt Marianne Schönberg, für die der Gewinn von familiärem Unglück überschattet wird. „Ich wäre noch froher, wenn mein krebskranker Sohn wieder gesund wäre.“

Lotterie in vier Bundesländern

Beim PS-Sparen handelt es sich um eine gemeinsame Lotterie der Sparkassen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die Teilnehmer werden mit ihren Spareinlagen an der Gewinnausschüttung beteiligt. Hauptgewinn der monatlich erfolgenden Verlosung sind 5000 Euro. Hinzu kommen Sonderausschüttungen. Außerdem brachte die Lotterie in diesem Jahr schon fast 4,2 Millionen Euro für gemeinnützige Zwecke.

Von Alexander Beckmann