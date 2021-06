Landesanglerverband Brandenburg bleibt Pächter der Kyritzer Seenkette

Kyritz/Wusterhausen

Brandenburgs Landesanglerverband erhält für weitere zwölf Jahre die Fischereirechte auf der Kyritzer Seenkette. Das erfuhr die MAZ auf Nachfrage aus dem Kyritzer Rathaus. Demnach entschieden sich nicht nur die Kommunalpolitiker in Kyritz, sondern auch jene in Wusterhausen wieder für den Verband. Stadtsprecherin Doreen Wolf: „Derzeit wird der Vertragsabschluss vorbereitet.“

Die Entscheidung fiel kürzlich in jeweils nichtöffentlicher Sitzung. Die Seenkette gehört im Süden mit dem Bückwitzsee und dem Klempowsee schließlich Wusterhausen und nordwärts mit dem Untersee und einzelnen Teilen des „Oberseesystems“ aus Obersee, Salzsee und Borker See der Stadt Kyritz.

Es gab auch weitere Bewerber

Auf die Ausschreibung hin hatten sich auch Nancy Mielke und ihr Vater Reinhard Scheel aus Kyritz beworben. Nancy Mielke arbeitete einst im Betrieb ihres Vaters, ehe sie Fischwirtschaftsmeisterin wurde und dann im Betrieb ihres Exmannes Dirk Mielke in Kampehl beschäftigt war. Dieser galt zunächst ebenso als ein möglicher Pächter.

Reinhard Scheel hatte schon als Kind bei Fischer Schütte in Wusterhausen geholfen, lernte dann den Beruf des Fischers in Seddin. Inwiefern auch er und seine Tochter nun zum Zuge kommen, bleibt abzuwarten.

Ulrich Thiel vom Landesanglerverband sagt: „Wir setzen weiterhin auf die Zusammenarbeit mit Fischer Dirk Mielke.“ Dieser bewirtschaftete die Gewässer bereits im Auftrag des Verbandes. Es handele sich also um keinen Unterpächter, wie es gemeinhin kursierte.

Aufatmen beim Kreisanglerverband Kyritz

Mit Blick auf Mielkes ehemalige Partnerin, die ebenso Interesse an den Seen zeigt, sagt Thiel: „Familiäre Dinge regeln wir nicht. Sie müssen sich unterein­ander verständigen.“ Dabei sei es dem Verband im Prinzip sogar „egal“, welche Person die Seen als Fischer mit nutzt. „Es geht um den Inhalt. Wenn uns ein Modell präsentiert wird, gucken wir uns das an.“ Bisher habe sich dies jedoch „nicht abgezeichnet“. Dabei erklärte Nancy Mielke bereits im März, eine entsprechende Bewerbung auch dem Verband geschickt zu haben.

Seitens des Kreisanglerverbands wiederum wird derweil aufgeatmet. „Wenn ein Fischer alleine und nicht mehr unser Verband die Seen bekommen hätte, wäre das eine Katastrophe gewesen. Wir hätten garantiert die Hälfte der Mitglieder verloren“, sagt Präsident Falko Marhold. Bei ihm sind 20 Vereine mit 1500 Mitgliedern organisiert. „Unsere Arbeit wurde nun belohnt“, so Marhold zur Pachtverlängerung – und mit Blick auf die vielen geleisteten Arbeitsstunden sowie den jahrelang über Beiträge finanzierten Fischbesatz.

Von Matthias Anke