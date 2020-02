Kyritz: Landespolizeiorchester löst Kriminalfall in der Grundschule

Kyritz

„Genimifremi.“ Das wissen die Schüler der 1. bis 3. Klassen der Goethe-Grundschule jetzt. Das Landespolizeiorchester Brandenburg hat es ihnen beigebracht. Das komische Wort ist eine Zusammensetzung aus mehreren Wörtern, und zwar: „Geh nie mit Fremden mit!“ Erzählt hat das Christian den Schülern. Er war an diesem Tag das erste Mal ganz allein auf dem Weg zur Schule. Sein Vater, ein Polizist, war im Einsatz. Seine Mutter zu einer Zahn-Operation und seine Schwester auch nicht da, um ihn zu begleiten. Da nahm er einfach die Schüler mit.

Thomas Petersdorf führte die lange Polonaise durch die Sporthalle an. Quelle: Sandra Bels

Turnhallenparty mit Polizei-Musikern

Sie lernten, dass man nicht zu einem Fremden ins Auto steigen darf, dass es im Tierpark schön ist, aber eine Runde hindurch nicht zum Schulweg gehört, dass man an der Straße aufpassen muss und dass Polizisten auch tolle Musik machen können. Das Konzert gipfelte in einer Turnhallenparty mit Musiker, Moderator und Christian-Darsteller Thomas Petersdorf und dem Orchester. Die Polonaise führte einmal durch die Sporthalle.

Die Kinder waren begeistert. Klatschten, stampften oder musizierten mit den Instrumenten, die ihnen Petersdorf gegeben hatte. So endete die große spannende Geschichte, die er den Kindern zu Beginn versprochen hatte.

Größere Schüler lösten einen Kriminalfall

Im Anschluss waren die Klassen 4 bis 6 in der Turnhalle zu Gast und erlebten mit Musik und Schauspiel die Geschichte von Emil und den Detektiven von Erich Kästner. Natürlich auch mit dem Polizeiorchester. Es war zum ersten Mal in der Schule.

Ein Orchester zu dirigieren, das ist gar nicht so einfach. Quelle: Sandra Bels

Polizeiorchester spielt bis zu 100 Mal in Schulen

Gut 100 solcher Konzerte spielt das Orchester pro Jahr in Grundschulen. Es bietet drei verschiedene Programme an. Zwei davon wurden in Kyritz gezeigt. Das dritte nennt sich „Die Maus“. Dabei werden alle Instrumente des Orchesters vorgestellt. „Die Kinder dürfen dann auch den Taktstock in die Hand nehmen und das Orchester dirigieren“, erzählt Jörg Lüke, der in Kyritz der Dirigent war und Orchesterleiter Christian Köhler vertrat, der Urlaub hat.

Mit den Schulkonzerten absolviert das Orchester etwa 240 Auftritte im Jahr. Es tritt dabei aber nicht immer in voller Besetzung auf, also mit 42 Musikerinnen und Musikern.

