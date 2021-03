Landhotel Heine in Kyritz steht zum Verkauf

Kyritz

Wenige in Kyritz kennen das Thema bereits vom Hörensagen, und auch nur Kenner einschlägiger Immobilienportale wissen neuerdings: Das „Landhotel Heine“ steht zum Verkauf. Angeboten wird dieses an der Pritzwalker Straße gelegene „klassische Landhotel mit Herrenhaus“ für fast 790 000 Euro.

Das Gesamtareal, ein „parkähnliches Grundstück“, ist knapp 6400 Quadratmeter groß. Das Hotel der Kategorie „Garni“ bietet den Angaben zufolge 36 Betten in 17 Doppel- und zwei Einzelzimmern samt Küche, Gastraum und dazu einen Tagungsraum. Es sind 30 Parkplätze vorhanden. Im Herrenhaus gibt es eine 120 Quadratmeter große „private Wohneinheit“.

Corona-Pandemie nicht der Grund für den Hotelverkauf

Dieses Angebot eines örtlichen Maklers erschien nun etwa ein Jahr seit Beginn der Corona-Pandemie mit all ihren bekannten und vor allem auch die Beherbergungswirtschaft noch immer beeinträchtigen Auswirkungen. Doch eben jene Situation habe den Inhaber ausdrücklich nicht in seine Verkaufsabsichten getrieben. „Ich habe keine Sorge, dass wir wegen Corona zumachen müssten“, erzählt Andreas Heine. Schließlich gehörten reisende Geschäftsleute und vor allem auch Handwerker schon immer zu den Gästen. Sie durften nach wie vor kommen.

„Den Gedanken trage ich also schon länger mit mir umher“, verrät Heine und meint damit, sich persönlich „doch noch einmal verändern“, sich „neu ausrichten“ zu wollen. „Das ist ein Hintergrund, der einfach nichts mit Corona zu tun hat“, sagt er, ohne sich hinsichtlich seiner Pläne äußern zu wollen. Vielmehr wolle er die Nachfolge für sein Hotel rechtzeitig angehen und nicht erst im letzten Moment. „Ich wünsche mir einen optimalen Übergang“, sagt er mit Blick auf das Haus und dessen Bedeutung für den Tourismus in der Stadt.

Heine, einst AKG-Vorsitzender, will Kyritzer bleiben

Zu diesem Übergang könnte es noch in diesem Jahr kommen. „Die Nachfrage ist groß“, sagt Heine jedenfalls hinsichtlich des Immobilienangebots. „Damit hatte ich gerechnet.“ Zwar sei dabei nun auch ein Käufer denkbar, der andere Absichten mit dem Objekt verfolgt als die bisherige Nutzung. „Alternative Wohnkonzepte sind beispielsweise gefragt“, sagt Heine: „Doch das wäre natürlich schade. Wir brauchen diese Unterkünfte. Der Kyritzer Tourismus entwickelt sich ja“. Und indem er „Wir“ sagt, erklärt er – der viele Jahre lang der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Kyritzer Gewerbe war – zugleich: „Ich bleibe Kyritzer. Die Stadt ist mir sehr ans Herz gewachsen.“

Die von seinem Landhotel etwas weiter entfernten sogenannten Kleinsthäuser, die sich in der Altstadt befinden und die Heine von der Stadt gepachtet hat, könnten im Idealfall an den neuen Hotelbetreiber übergehen.

Hotel wichtig für die Stadt Kyritz

Hinsichtlich dieser Option möchte und könne sich seitens der Stadtverwaltung die dort für den Tourismus zuständige Mitarbeiterin Doreen Wolf noch nicht äußern. Dieser denkbare Fall jedoch, dass Kyritz mit dem Verkauf des Hauses an der Pritzwalker Straße ein ganzes Hotel verlieren würde, wäre „fatal“, sagt sie: „Jedes Hotel ist wichtig. Wir haben ja bekanntlich auch so schon zu wenige Übernachtungsmöglichkeiten in der Stadt.“ Was bleibt, sei also nur die Hoffnung.

Dabei war das Haus nicht schon immer ein Hotel. Das in der Stadt vergleichsweise recht repräsentative Gebäude stammt aus dem Jahr 1911 und war noch Anfang der 2000er Jahre als „Landhaus Muth“ bekannt. Nachdem Muths zunächst Ferienwohnungen angeboten hatten, bauten sie das Grundstück samt der Nebengebäude in den 1990ern in Richtung Hotel erst aus. Von jener Familie, die das Grundstück zwar seit Generationen schon besaß und welche die Stadt Kyritz alsbald jedoch verließ, hatte es Heine einst übernommen.

Von Matthias Anke