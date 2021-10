Kyritz - Landhotel an der Pritzwalker Straße in Kyritz jetzt in neuen Händen

Das Landhotel an der Pritzwalker Straße in Kyritz gehört jetzt einem Paar, das sich erst im Verlauf der Corona-Pandemie entschlossen hatte, sich völlig neu zu orientieren. Dazu gehört auch ihr Wohnortwechsel von Berlin in die Knatterstadt.