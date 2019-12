Kyritz

Das Internet soll in Ostprignitz-Ruppin schneller werden. Deshalb wird der Landkreis für alle Städte, Ämter und Gemeinden über 38 Millionen Euro in den Breitbandausbau investieren – zusammen mit der Förderung des Landes und des Bundes.

Der Ausbau erfolgt nach Angaben des Kreises mit Glasfaser und ermöglicht Internetzugänge mit bis zu 1.000 Mbit/s. Für den Landkreis wurde als Ergebnis europaweiter Ausschreibungen die Telekom mit dem Ausbau der Netze und der Herstellung der Hausanschlüsse beauftragt.

Hauseigentümer erhalten in diesen Tag Post

Zum Start des Breitbandausbaus werden in diesen Tagen zunächst Grundstückseigentümer in Neustadt, Kyritz und Wusterhausen (dem so genannten Ausbaucluster eins mit den Vorwahlnummern 033970, 033971 und 033978 von der Telekom Post erhalten – beigefügt ist auch ein Schreiben mit erläuternden Hintergrundinformationen von Landrat Ralf Reinhardt.

Diesen Brief erhalten alle Eigentümer, deren Immobilie im Gebiet des geförderten Breitbandausbaus des Ausbaucluster 1 liegt und bisher überhaupt kein Internet oder nur langsame Verbindungen mit weniger als 30 Mbit/s hatten.

Auftragserteilung ist mit keinen Kosten verbunden

Wichtig: Damit nun das schnelle Internet möglichst rasch viele Haushalte erreicht, ist die Unterstützung der Grundstückseigentümer erforderlich. Nur mit einer fristgerechten Auftragserteilung an die Telekom kann der kostenlose Ausbau mit Glasfaser bis zum Hausabschlusspunkt zügig erfolgen.

Die Auftragserteilung bedeutet nicht, dass ein Internetzugang bestellt werden muss, teilte die Kreisverwaltung weiter mit. Der Auftrag für einen Glasfaseranschluss ist für den Eigentümer in der jetzigen Ausbauphase mit keinen Kosten verbunden.

Weitere Ausbaugebiete sind im Anschluss dran

Mit einem Baubeginn ist in den Monaten Februar/März 2020 zu rechnen. Weitere Ausbaugebiete, die sich an den jeweiligen Vorwahlnummern orientieren, folgen danach.

Bei Fragen zum Breitbandausbau können sich Bürger an Carsten Fechner vom Bauamt des Landkreises wenden: Per Mail an breitbandausbau@opr.de oder unter der Rufnummer 03391/6 88 60 99.

