Lange Nacht der Wirtschaft: Gemeinde Wusterhausen zeigt eine Gewerbeschau

Wusterhausen

Zehn Unternehmen der Kleeblattregion laden für den 25. September zur Langen Nacht der Wirtschaft ein. Von 15 bis 20 Uhr öffnen sie für Besucher. Zu erleben sind Führungen bei laufender Produktion. Dazu gibt es Informationen zu Berufen und Ausbildung, Musik und Aktionen. Damit die Gäste viele Betriebe sehen können, gibt es einen kostenlosen Busshuttle im Halbstundentakt.

Die MAZ stellt in loser Folge die Teilnehmer vor. Heute: die Gemeinde Wusterhausen.

Gewerbebetriebe auf dem Marktplatz von Wusterhausen

Sie präsentiert sich in Kooperation mit der Gewerbegemeinschaft Wusterhausen in diesem Jahr erstmals bei der Langen Nacht der Wirtschaft. Zu sehen sein wird eine Gewerbeschau auf dem Marktplatz. Bürgermeister Philipp Schulz denkt, dass der Platz die perfekte Kulisse für die Darstellung eines interessanten Querschnitts der im Gemeindegebiet vertretenen unterschiedlichen Branchen ist.

Alte Handwerkszeuge werden gezeigt

Mit dabei ist die Firma HTK (Hoch-, Tief- und Kulturbau). Sie bringt einen Minibagger mit Geschicklichkeitsübungen zum Mitmachen mit. Mit dem Merlo-Teleskoplader geht es in die Höhe. Ihre Produktpalette stellt das Unternehmen Friese und Pankrath vor. Dazu gehört die Produktion von Möbeln. Gezeigt wird, wie Holzverbindungen entstehen. Die Tischlerei Michael Opitz bietet eine kleine Ausstellung von Bauelementen und Holzmustern an. Zu sehen sind alte Handwerkzeuge. Eine Hobelbank wird auf dem Markt aufgestellt.

Das Autohaus Jörn Müller präsentiert Fahrzeuge. Schröder Reisen aus Segeletz beteiligt sich und die Sparkasse OPR ist auch dabei. Schmidts Farm stellt ihren Betrieb und den Hofladen vor. Außerdem wird eine Pyramide aus Stroh für die kleinen Gäste gebaut.

Präsenzstelle Prignitz informiert über Kooperationsmöglichkeiten mit den Brandenburger Hochschulen und präsentiert einen 3D-Drucker. Die Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft kürt um 17 Uhr den Gewinner des Balkonwettbewerbs.

Rathausführungen in Wusterhausen sind möglich

Angeboten werden außerdem Rathausführungen um 16, 17.30, 18.30 Uhr und 20 Uhr und Informationen über das Ausbildungsangebot in der Verwaltung. Die Veranstaltung wird um 15 Uhr vom Bürgermeister eröffnet. Des Weiteren wird die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Wusterhausen vertreten sein und über ihre Arbeit informieren. „Wir freuen uns darauf, allen Interessierten einen Einblick in die vor Ort vertretenen Betriebe zu geben und eventuell so manch Unentschlossenem Anreize für die zukünftige berufliche Entwicklung liefern zu können“, so Philipp Schulz.

Weitere Infos zur Langen Nacht, den Flyer und den Fahrplan für den Shuttlebus gibt es unter der Internetadresse www.wirtschaft-kleeblatt.de.

Von Sandra Bels