Zehn Unternehmen der Kleeblattregion laden für den 25. September zur Langen Nacht der Wirtschaft ein. Von 15 bis 20 Uhr öffnen sie für Besucher. Zu erleben sind Führungen bei laufender Produktion. Dazu gibt es Informationen zu Berufen und Ausbildung, Musik und Aktionen. Damit die Gäste viele Betriebe sehen können, gibt es einen kostenlosen Busshuttle im Halbstundentakt.

Die MAZ stellt in loser Folge die teilnehmenden Firmen vor. Heute: die Hüffermann Transportsysteme GmbH in Neustadt.

Das Unternehmen Hüffermann Transportsysteme in Neustadt ist ein ebenso traditionsreicher wie innovativer Hersteller von LKW-Anhängern und -aufbauten. Der Hauptsitz der Firma befindet sich in Neustadt (Dosse).

Neustädter sind Spezialisten für Transportsysteme

Das Unternehmen ist spezialisiert auf Transporte in der Entsorgungs- und Recyclingbranche. Dabei müssen möglichst viele unterschiedliche Sammelbehälter mit einem einzigen Fahrzeugtransportiert werden können. Das schafft Hüffermann mit seinen Systemlösungen und ist so in den zurückliegenden 15 Jahren zum deutschen Marktführer in diesem Bereich aufgestiegen.

Zwei Werke in Neustadt

In Neustadt betreibt der Fahrzeugbauer zwei Werke für die Produktion sowie für den Reparaturbereich und den Service.

Rund 250 Beschäftigte, davon sind 40 Auszubildende sind aktuell im Unternehmen tätig. Sie stellen insgesamt 1700 Anhänger pro Jahr her.

Die Vorläufer des heutigen Unternehmens reichen bis weit ins 19. Jahrhundert zurück. In Neustadt entstand um 1919 eine Raiffeisen-Waren-Genossenschaft mit einer Abteilung für Landmaschinen. Die wurde in der DDR in einen Kreisbetrieb für Landtechnik umgewandelt.

Verbindung nach Niedersachsen

Schon im Jahr 1913 entstand in Wildeshausen in Niedersachsen die Schmiede von Wilhelm Hüffermann. Sie hatte sich in der Zeit des Wirtschaftswunders von einem Reparaturbetrieb zu einem Hersteller von Anhängern für die Müllentsorgungen entwickelt.

1990 führte Rolf Hüffermann beide Firmen zusammen. Schon bald danach machte er die Pferdestadt Neustadt zum Hauptsitz des Unternehmens.

Übernahme von Hüffermann Neustadt im Jahr 2020

Im Jahr 2020 übernahm dann die österreichische Schwarzmüller Gruppe das Unternehmen an der Dosse. Schwarzmüller ist einer der größten europäischen Hersteller für Anhänger und setzt so wie auch Hüffermann selbst auf hoch spezialisierte Premiumfahrzeuge. Mit dem neuen Eigentümer will das Neustädter Industrieunternehmen jetzt im Exportbereich kräftig weiter wachsen.

Weitere Infos zur Langen Nacht, den Flyer und den Fahrplan für den Shuttlebus gibt es unter der Internetadresse www.wirtschaft-kleeblatt.de.

Von Sandra Bels