Die Flugschule Ardex in Heinrichsfelde hat 13 eigene Flugzeuge und bildet alle Berechtigungen und Lizenzen einer Fluglaufbahn aus. Darüber hinaus gibt es einen Flugsimulator. Was noch zur Pilotenausbildung gehört, zeigt die Flugschule bei der Langen Nacht der Wirtschaft.

In der Flugschule Ardex in Heinrichsfelde werden die Flugschüler in der Maschine, aber auch am Simulator ausgebildet. Quelle: Sandra Bels