Lange Nacht der Wirtschaft im Kleeblatt: Die Mosterei Wietz in Kyritz öffnet ihre Türen

Kyritz

Zehn Unternehmen der Kleeblattregion laden für den 25. September zur Langen Nacht der Wirtschaft ein. Von 15 bis 20 Uhr öffnen sie für Besucher. Zu erleben sind Führungen bei laufender Produktion. Dazu gibt es Informationen zu Berufen und Ausbildung, Musik und Aktionen. Damit die Gäste viele Betriebe sehen können, gibt es einen kostenlosen Busshuttle im Halbstundentakt.

Die MAZ stellt in loser Folge die teilnehmenden Firmen vor. Heute: die Mosterei Wietz in Kyritz.

Familienunternehmen in Kyritz

Die Mosterei Wietz in Kyritz ist ein Familienunternehmen. Sie wurde im September 1989 von Günter Wietz, damals als Lohnmosterei gegründet. Sie ist damit die älteste Mosterei im Prignitz-Ruppiner Land. Kunden können ihr Obst aus dem Garten in der Pritzwalker Straße von Kyritz abliefern und sehen und vor allem riechen, wie daraus frischer Saft hergestellt wird.

Martin Wietz ist heute Chef der Kyritzer Mosterei. Er ist der Sohn des Firmengründers, er führt das Unternehmen als Familienbetrieb weiter. Martin Wietz übernahm die Mosterei im Jahr 2015 und leitet sie seitdem. Unterstützt wird er von seiner Lebensgefährtin Kamilla Reussner.

Kyritzer bieten mehr als 43 Sorten an

Mehr als 43 Sorten Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Fruchtsaftgetränke, Fruchtweine und Glühweine werden mittlerweile in der Produktionshalle der Kyritzer Mosterei hergestellt. In der Produktion unterstützt wird Martin Wietz von seinem Bruder Holger, der gelernter Fruchtsafttechniker ist.

Martin Wietz erklärt, dass die in Kyritz produzierten Säfte durch die Kombination von altbewährtem Keltereihandwerk und zeitgemäßen Produktionstechniken entstehen. In der Region würden viele verschiedene Obstsorten wachsen und es gebe Streuobstwiesen mit sehr alten Apfel- und Birnensorten. Sie alle bringen gute Voraussetzungen für die Herstellung von hochwertigen Säften und Nektaren mit.

Kyritzer Mosterei verarbeitet etwa 300 Tonnen Äpfel pro Saison

Pro Saison bringen die Kunden der Mosterei im Schnitt mehr als 300 Tonnen Äpfel zur Mosterei. Zu den Äpfeln kommen meist noch Birnen und Quitten. Die Früchte sind allesamt in der Region gewachsen und werden nicht nur in Kyritz, sondern auch in Neuruppin und Wittstock angenommen und dann nach Kyritz zur Verarbeitung gebracht. Wietz hat einige alte Maschinen ausgetauscht und eine neue Abfüllanlage gekauft. Er hat die Produktpalette in den vergangenen Jahren stets erweitert.

Äpfel, Birnen, Kirschen, Holunder, Sanddorn, heimische Beeren, Rhabarber und Quitten bilden den Grundstock für das Saftangebot im Hofladen der Mosterei. Er ist das ganze Jahr über geöffnet und bietet eine große Vielfalt an Säften an.

Weitere Infos zur Langen Nacht, den Flyer und den Fahrplan für den Shuttlebus gibt es unter der Internetadresse www.wirtschaft-kleeblatt.de.

Von Sandra Bels