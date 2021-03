Leerstehender Supermarkt in Kyritz hat Kaufinteressenten

Kyritz

Es ist bald fünf Jahre her, dass in Kyritz die einstige „Kaufhalle Mitte“ beziehungsweise der spätere „Supermarkt Kersten“ schloss. Das Gebäude steht seitdem leer. Es ist mit Blick auf die damit einhergegangene beeinträchtigte Innenstadtversorgung bis heute ein Problemfall in Kyritz. Schon bald aber könnte Bewegung in die Sache kommen.

Der Mieter und Marktbetreiber Klaus Kersten kündigte das Ende seines seit 36 Jahren geführten Hauses damals lange zuvor an. Denn es hatte sich die Sanierung der angrenzenden Bachstraße abgezeichnet, aber auch sein Alter habe eine Rolle gespielt und vor allem auch die bis zur Versteigerung des Gebäudes „eigentumsrechtlichen Unwägbarkeiten“.

Makler berichtet von Nachfragen und Kaufinteressenten

Das Objekt der seinerzeit insolventen Brandenburgischen Konsumgenossenschaft mit ihren Wurzeln in der DDR brachte dann die Deutsche Grundstücksauktionen AG im Frühsommer 2016 für das Mindestgebot von 160 000 Euro unter den Hammer. Eine Verwendung fanden die neuen Eigentümer für das Gebäude bislang nicht.

Aber es gab und gibt Nachfragen. „Wir haben Kaufinteressenten“, sagt jetzt Jürgen Koch von der Berliner Immobilienberatungs- und Vertriebsfirma Engel und Zybell.

Gebäude aktuell nur zur Miete zu haben

Immer mal wieder würden sich dahingehend Leute melden, allerdings erfolglos – weil das Objekt derzeit nicht zum Verkauf steht. Es kann lediglich gemietet werden, wie aus dem aktuellen Angebot hervorgeht, das seit Ende Februar via Internet einsehbar ist.

„Wir haben das noch mal neu reingestellt“, erklärt der damit beauftragte Jürgen Koch. Laut dem Fachmann würde allerdings ein Verkauf womöglich besser funktionieren, als die Vermietung, sagt er mit Blick auf den Zustand des Gebäudes und damit einigen Investitionsaufwand. Dieser ist in der Annonce detailliert beschrieben. „Aber die Eigentümer wollen das noch nicht.“

700.000 Euro standen 2018 als Kaufpreis im Raum

Gemeint ist die türkischstämmige Berliner Familie Dogu. Fatma Dogu allerdings nannte Anfang 2018, als sie noch keinen Makler im Einsatz hatte, der MAZ auf Nachfrage einen Kaufpreis: 700.000 Euro. Darunter sei nichts zu machen. Schließlich habe sie das Objekt als Geldanlage für ihre Söhne erworben.

Die genannte Summe führte angesichts ihrer Höhe nur zu Verwunderung in Kyritz statt zu einem Käufer. Die Eigentümerin war dieser Tage allerdings nicht zu der Frage zu erreichen, ob und wann sich daran etwas ändern könnte.

Knapp 6000 Miete für 1260 Quadratmeter

Der leere Markt ist Thema vor allem unter den Innenstadtbewohnern geblieben. Sie wissen zudem: Die jetzigen, aber auch irgendwann einmal neuen Eigentümer können mit dem Grundstück nicht alles machen, was sie wollen. Schließlich hatte die Stadt schon im Dezember 2015, also lange vor dem Verkauf, den Bebauungsplan konkretisiert. Er gibt einer Nutzung für den Lebensmittel­einzelhandel klar den Vorzug. Allerdings wird mit dem Leerstand der Zustand dieser am 7. Oktober 1979 eröffneten früheren Kaufhalle nicht besser.

Für ihre fast 1260 Quadratmeter rufen die Eigentümer derzeit einen Mietpreis von knapp 6000 Euro auf.

Eigentümer bietet zur Modernisierung „mietfreie Zeit“ an

„Der Supermarkt war bis zum 30.Juni 2016 an Edeka vermietet und wurde seitens des Mieters mit Beginn von mehrjährigen Straßenbauarbeiten gekündigt“, heißt es im entsprechenden Angebot: „Die Bauarbeiten sind beendet und das Objekt ist nun wieder von zwei Seiten ansteuerbar. Parkplätze befinden sich an der Vorderseite und auf der Rückseite des Gebäudes.“

Zur Ausstattung steht geschrieben: „Das Gebäude ist modernisierungsbedürftig. Hierunter fallen diverse Stellen des Daches, die Heizungsanlage, die Elektrik und die Rohrleitungssysteme. Der Eigentümer erbringt zur Modernisierung des Objektes keine Eigenleistung, ist jedoch bereit, Modernisierungsmaßnahmen mit einer mietfreien Zeit auszugleichen.“

Womöglich neues Verkaufsangebot in Sicht

Der an dem Gebäude befindliche, zum Grundstück gehörende Imbiss gelte als „seit einigen Jahren dort etabliert“. Die Lage sei ohnehin vorteilhaft: „Der Imbiss ist vermietet und wird nach wie vor erfolgreich betrieben. Außerdem befindet sich direkt vor dem Markt eine Bushaltestelle.“

Ob diese Vorzüge doch irgendwann zu einem Mieter führen oder ein Weiterverkauf möglich wird, bleibt abzuwarten. Laut Makler Koch würden „im Hintergrund“ gerade Gespräche laufen, um ein entsprechendes Angebot vorzubereiten.

Von Matthias Anke