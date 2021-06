Kyritz

In der Kyritzer Carl-Diercke-Oberschule endet eine Ära. Die Schulleiterin Christine Kruschel geht in Pension. Ihre feierliche Verabschiedung fand am Mittwoch, dem letzten Schultag vor den Sommerferien statt. Sämtliche aktive Kollegen und etliche, die selbst schon den Ruhestand genießen, waren in der Aula anwesend.

Dem Reigen schlossen sich auch die Schulrätin Doris Kerfin an sowie Katrin Ellmann, die nach den Sommerferien die Nachfolge von Christine Kruschel als Schulleiterin antritt. Gekommen war zudem die Bürgermeisterin der Stadt Kyritz, Nora Görke. Die Stadt Kyritz ist Träger der Schule.

Dankesworte von den Kollegen

Die Kolleginnen und Kollegen der Schulleiterin hatten sich ein buntes Programm einfallen lassen, damit die Verabschiedung ihrer Direktorin auch tatsächlich feierlich wird. Viele trate auf die Bühne, sprachen Worte des Dankes. Einer von ihnen war Christian Hoffmann. Er erinnerte sich daran, wie er vor acht Jahren als Neuling an die Schule kam. „Sie hatten uns gefordert, aber auch immer an uns geglaubt“, sagte er.

Ein Abschiedsgeschenk von der Schulrätin Doris Kerfin (r.). Quelle: André Reichel

Eine Gruppe Lehrer hatte als besonderes Abschiedsgeschenk einen 110 Jahre alten Diercke-Atlas mit Fotos und mit von Schülern gestalteten Kollagen beklebt. Musikalische Beiträge von Heike Protz am Klavier und Julius Legde an der Gitarre rundeten das Programm ab. Christine Kruschel nutzte die Gelegenheit, sich bei allen für die gute Zusammenarbeit zu danken.

Anschließend ging es geschlossen nach draußen. Im Beisein aller Kollegen pflanzte Christine Kruschel noch einen Ginkgobaum, den sie gerade eben von ihnen geschenkt bekam.

31 Jahre lang war sie Schulleiterin

42 Jahre lang war Christine Kruschel als Lehrerin tätig, 31 Jahre davon war sie Schulleiterin. In den Ruhestand geht sie mit einem weinenden und einem lachenden Auge. „Die Kollegen und die Arbeit werden mir fehlen, doch mein Mann ist schon im Ruhestand und zusammen wollen wie noch viel unternehmen“, sagte sie weiter.

Christine Kruschel ist in Dreetz aufgewachsen und zur Schule gegangen. „Schon damals als Kind hatte ich nur diesen einen Berufswunsch, dass ich einmal Lehrerin werde“, erklärt sie. Ihre etliche Jahre ältere Schwester war hierbei Vorbild.

Die erste Station als Lehrerin war in Lohm

Und so ging Christine Kruschel zielstrebig diesen Weg. dazu gehörte ein gutes Abitur. Studiert hatte sie in Berlin an der Humboldt-Universität. Als damals noch unverheiratete Frau konnte sie sich ihre erste Lehrerstelle nicht aussuchen. 1979 fing sie in der Dorfschule in Lohm an, wo sie bis 1988 blieb. „Es war doch eine schöne Zeit“, erinnert sich Christine Kruschel.

Dann bewarb sie sich an der Kyritzer Goethe-Schule und wurde angenommen und dort am 24. Oktober 1990 dort zur Schulleiterin an der Schule, die ab 1991 zur Realschule wurde. 2005 erfolgte der Zusammenschluss der Realschule und der Diercke-Gesamtschule zur Carl-Diercke-Oberschule. Christine Kruschel wurde Leiterin dieser Schule. „Aus zwei Kollegien einen harmonische Einheit zu formen, war nicht leicht“, erzählt sie.

Ihren Schreibtisch hat Christine Kruschel noch nicht ganz geräumt. Quelle: André Reichel

Die ebenfalls seit 2005 bis heute andauernden Bauarbeiten waren gewiss auch eine Herausforderung. „Doch auch aus der Schule ist in jeder Hinsicht etwas geworden. Den einen Part hat baulich die Stadt inne, den anderen wir als Lehrer“, sagt sie.

Von André Reichel