„Es ist der Corona-Pandemie geschuldet, dass der Brandenburger Lesesommer in diesem Jahr nicht wie sonst üblich, am allerletzten Schultag vor den Sommerferien beginnt, sondern schon ein paar Tage vorher“, berichtet Bibliotheksleiterin Silka Laue.

Startschuss in kleinem Kreis

In der Kyritzer Bibliothek fiel der Startschuss für den Lesesommer daher auch schon am Montag. Wegen der nach wie vor geltenden Corona-Beschränkungen durfte auch nur eine kleine Gruppe Schüler der Jahrgangsstufe 4 in Begleitung ihrer Klassenlehrerin Sabine Kölzow kommen. „Sonst waren zum Lesesommerbeginn locker 50 Kinder hier“, so Laue.

Für Makka, Jaha, Sophia, Lukas und Charlie war es eine echte Premiere, denn die Lesesommeraktion ist für Schüler ab Klasse 5 gedacht. Im Vorfeld hatte Sabine Kölzow in ihrem Deutschunterricht Werbung für diese bis zum Ende der Ferien laufende Aktion der Bibliothek gemacht, doch bei ihren Schülern rannte sie dabei offene Türen ein. „Sie lesen alle sehr gern“, sagt die Klassenlehrerin.

237 neue Bücher angeschafft

Zur Eröffnung sprach die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke ein paar Worte. Silka Laue berichtete, dass das Bibliotheksteam dank großzügiger Spenden 237 neue Bücher eigens für den Lesesommer einkaufen konnte.

„Dafür sind wir allen Beteiligten sehr dankbar“, sagte sie. Ab sofort stehen die neuen Kinder und Jugendbücher allen angemeldeten Kindern zu den regulären Öffnungszeiten zur Verfügung.

Jedes Buch kann für zwei Wochen ausgeliehen werden. Für den 29. August ist eine Abschlussparty geplant.

