Lichtverschmutzung und biologische Vielfalt Themen in Kyritz

Die Stadt Kyritz soll sich einem bundesweiten Bündnis von mehr als 230 Kommunen anschließen, die sich den Erhalt und die Verbesserung der biologischen Vielfalt zur Aufgabe gemacht hat. Zudem ist der Anschluss an den Sternenpark Westhavelland ein Thema. Der Fokus liegt auf eine Außenbeleuchtung, die den für viele Tiere wichtigen Nachthimmel so weit wie möglich schont.

