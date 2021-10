Kyritz

Aufgewachsen ist sie auf der Nordseeinsel Juist, lebte dort 23 Jahre als Tochter des Inselpastors. Sandra Lüpkes, Autorin zahlreicher Romane, Sachbücher und Drehbücher, war am Freitagabend Gast des „Literarischen Bilderbogens“ in Kyritz. Sie hätte den Nachmittag in der kleinen Stadt sehr genossen, auf dem Marktplatz gesessen, Kaffee getrunken, gelesen. „Weiter weg von Berlin wird es ja immer schöner“, begrüßte die aus der Hauptstadt angereiste Schriftstellerin die Gäste der Lesung.

Literarischer Bilderbogen in Kyritz

Im Möbelhaus Wagnitz stellte sie ihren nunmehr 19. Roman „Die Schule am Meer“ vor, an dem sie zweieinhalb Jahre arbeitete. Auslöser, diesen umfangreichen Gesellschaftsroman zu schreiben, wäre eine Lesung im Juister Küstenmuseum gewesen, erzählte Sandra Lüpkes und stellte amüsiert fest: „Die Muse küsste mich vor der dortigen Toilette. Denn genau da, in einem kleinen Raum, entdeckte ich eine vergilbte Schautafel zur Geschichte der reformpädagogischen Internatsschule, die in den 1920er und 1930er Jahren auf der Insel existierte. Wegen der Nazis gab es diese Schule nur neun Jahre. Und dieser Fakt weckte mein Interesse.“

Wenn der Traum von Gemeinschaft und Freiheit scheitert

Und Sandra Lüpkes stellte klar: „Entstanden ist die Geschichte einer Gemeinschaft, die alles richtig machen wollte, auf dem richtigen Weg war und daran scheiterte, dass sich die Welt veränderte.“ 1933 trat das Berufsverbot für jüdische Lehrer in Kraft. Und weil die Welt auf einen Abgrund zusteuerte, musste der Traum von Gemeinschaft und Freiheit scheitern. Die Literaturfreunde erfuhren, dass vorher durch die Autorin sehr viele und umfangreiche Recherchen erfolgten – auf der Insel, aber auch im Tessin, wo heute die über 90-jährige Karin Reiner lebt.

Die Autorin Sandra Lüpkes während der Lesung in Kyritz. Quelle: Renate Zunke

Diese jüngste Tochter der jüdischen Roman-Protagonistin Anni Reiner konnte die Autorin ausfindig machen, da war ihr Buchprojekt bereits sehr fortgeschritten. Lüpkes: „Das brachte den Roman in eine ganz andere Richtung.“ In einer Truhe im Haus von Karin Reiner am Lago Maggiore entdeckte sie dann sogar 112 Briefe, die Anni Reiner an ihre Kinder schrieb,„in einer Zeit, die mir fehlte“, freute sich die Buchautorin.

Sandra Lüpkes Roman „Die Schule am Meer“ wird zum Bestseller

So fügten sich die Geschichten von Karin Reiner über die Mutter und die Recherchen von Sandra Lüpkes auf wunderbare Weise zusammen. „Ich hatte die Antwort, was aus meiner Romanheldin nach dem Weggang aus der Schule geworden ist. Und die Antwort war so, wie sie schon fiktiv in meinem Roman stand: Anni Reiner hatte von sich aus gekündigt, bevor sie als Jüdin von der Schule verwiesen wurde.“

Sowieso haben die fiktiven Romanfiguren reale Vorbilder, setzen sich auch aus mehreren realen Personen zusammen. So gab es zum Beispiel jenen Nazi, der mit dem Vorsatz kam, auf der eher unpolitischen Insel den Nationalsozialismus durchzusetzen und sich 1934 auf den Bürgermeisterstuhl hievte.

Die Kyritzer Bibliothekarin Juliane Koark (r.) bedankte sich nach der Lesung bei der Autorin Sandra Lüpkes. Quelle: Renate Zunke

Bereichert wurde die Lesung durch viele Originalfotos, die auch ein Glück für Lüpkes Recherchen waren. Sie berichtete, dass der Sohn des Unternehmers Ernst Leitz, der 1925 die erste Kleinbildkamera der Welt auf den Markt brachte, Schüler auf Juist war. Durch ihn kamen viele Lehrer und Schüler in den Besitz einer Leica. Fotografieren wurde so zu einer alltäglichen Sache.

Durch diese und andere Geschichten und Fakten zum Buch wurden die Gäste der Veranstaltung mit Sicherheit angeregt, den fast 700 Seiten starken Bestsellerroman zu lesen. Ob ihr die Ideen nicht mal ausgehen würden, wurde Sandra Lüpkes gefragt, die in zwei Jahrzehnten bisher jedes Jahr ein Buch schrieb. Da hätte sie keine Sorgen, so die Antwort. Allein die Fahrt mit dem Zug von Berlin nach Kyritz hätte schon wieder Stoff für einen Roman ergeben. Sie schloss die Lesung als Appell an ihre Zuhörer mit dem Lebensmotiv von Anni Reiner: Es geht im Leben nicht um Angst, auf den Mut kommt es an.

Von Renate Zunke