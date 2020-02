Das ist der Mann, der in Kyritz für viele Beflaggungen zuständig ist

Kyritz

Unverhofft kommt oft. Auch für Lutz Richter. Dann bekommt er einen Anruf, schnappt sich sein erdbeerrotes Fahrrad und legt die sorgsam gefalteten Flaggen in den Gepäckträgerkorb. Die Polizeiwache in Kyritz, das daneben befindliche und für ganz Nordbrandenburg zuständige Finanzamt sowie der Sitz des Landesbetriebs Straßenwesen an der Holzhausener Straße sind dann seine Ziele.

„Um 7 Uhr muss alles hängen“, erzählt der 53-Jährige Gebäudereiniger. Auf Halbmast. Und dann bis zum Einbruch der Dunkelheit.

Manfred Stolpes Tod und seine Beerdigung als Anlässe

Auch eine dreitägige Trauer hat in diesem Jahr schon gegeben – als es gerade erst anbrach. Das Innenministerium ordnete diese Trauerbeflaggung an, nachdem am 29. Dezember der frühere Ministerpräsident Manfred Stolpe gestorben war. Einen weiteren Tag geflaggt wurde anlässlich von Stolpes Beisetzung am 21. Januar.

Über die Liegenschaftsverwaltungen dringt die Nachricht zu den Leuten vor Ort. Wie Lutz Richter. Er arbeitet seit gut einem Jahrzehnt schon bei der Gebäudereinigung Brandenburg, einer Firma mit Sitz in Brandenburg/Havel und Außenstellen in Premnitz und Kyritz. Zuvor hatte der gelernte Agro-Techniker schon allerhand andere Jobs übernommen.

Rathaus Kyritz flaggt selbstständig

Als den „Mann im Blaumann“ kennt ihn so mancher Kyritzer aus dem Straßenbild. Und über allem wehte dort im Januar aber auch am Rathausturm wieder die schwarz-rot-goldene Fahne.

Die Stadtverwaltung kümmert sich allerdings selbst darum. Und wer sich wunderte, warum nach dem 21. Januar dann auch noch am 27. Januar auf dem Rathaus Halbmast geflaggt wurde, brauchte nur die städtische Internetseite aufzuschlagen: „Heute, am 27. Januar, ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Dazu wird die Bundesflagge auf Erlass des Ministeriums des Inneren auf dem Kyritzer Rathaus auf Halbmast gehisst“, teilte die Verwaltung mit: „Weitere wiederkehrende Beflaggungstage sind unter anderem der 1. Mai als der Tag der Arbeit, der 9. Mai als der Europatag und der 23. Mai, der Tag der Verkündung des Grundgesetzes.“

Auch mit Landesfahne und Europaflagge

Allesamt Daten, die auch Lutz Richter längst im Kalender rot markiert hat. Dann hisst er seine Flaggen auch nicht nur zur Hälfte, sondern als Vollmast, im Gegensatz zur Staats- beziehungsweise Landestrauer. Genau: mehrere Flaggen. Denn neben der Bundesfahne hat Richter dann oft auch die Brandenburger Landesfahne und die Europafahne dabei.

Ein Trauer- oder auch hoher Feiertag geht somit auch an den ­Kyritzern nie unbemerkt vorbei. Und ganz vorneweg nicht an Lutz Richter: „Als Helmut Schmidt und dann auch Helmut Kohl beerdigt wurden, daran kann ich mich noch gut erinnern.“

Vollmast und Halbmast und unterschiedliche Anlässe Vor den meisten Dienst- und Verwaltungsgebäuden in Deutschland stehen Flaggenmaste. Wie sie wann bestückt werden, regeln der Beflaggungserlass der Bundesregierung sowie Verwaltungsvorschriften in den Ländern. Es gibt über ein halbes Dutzend Tage, an denen ohne besondere Anordnung geflaggt wird, wie der 1. Mai und 3. Oktober. In den Bundesländern kann es zudem individuelle Tage geben. Neben den Feier- und Gedenktagsbeflaggungen auf Vollmast gibt es an zwei Tagen Trauerbeflaggung: am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, und am Volkstrauertag. Hinzu kommen Staats- oder Landestrauer. Sie wird angeordnet und erfolgt je nach Staat und Ereignis ein oder mehrere Tage lang und in der Regel nach dem Tod wichtiger oder vieler Personen. In Deutschland erfolgt dies über die Innenminister des Bundes oder der Länder. Ein vielbeachtetes Ereignis mit Todesfolgen wie die Terroranschläge am 11. September 2001 führte zu solcher Anordnung. Bei Trauerbeflaggung werden Fahnen nicht vollständig gesetzt. Der Ursprung dessen liegt in den Schlachten mit Segelschiffen: Der besiegte Feind hatte seine Flagge halb einzuholen, und an ihre Stelle wurde die des Siegers als sichtbares Zeichen für alle gesetzt. Die Flaggen Saudi-Arabiens, Irans, Iraks und Somalilands werden nie halbmast gesetzt, weil islamische Glaubensbekenntnisse darauf zu lesen sind. Ebenso nicht beim Royal Standard, der Flagge der britischen Königin, weil der König oder die Königin Großbritanniens nie tot sind. Der Thronfolger übernimmt unmittelbar: „Der König ist tot, es lebe der König.“

Von Matthias Anke