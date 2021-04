MAZ-Ausflugstipp: Auf der Spur der Pilger

Rehfeld/Berlitt

Freie Fahrt für Hase und Igel – wie anders sollte man das Schild interpretieren, das an einem Weg steht, der vom Park in Berlitt abgeht? Wie Hase und Igel, so ist das manchmal auch, wenn man zu zweit, aber auf unterschiedliche Art unterwegs ist. Also sagen wir: Einer fährt Rad, der andere läuft. Oder aber einer walkt, der andere läuft.

Zur Galerie Wer sich auf den Pilgerweg nach Bad Wilsnack macht, lernt alle möglichen Facetten des Landes kennen. Gerade ist die Beschilderung erneuert worden. Hier ein paar Eindrücke von einem besonders schönen Stück des Weges zwischen Berlitt und Rehfeld.

Wer da Hase und wer Igel ist, ist manchmal nicht ganz klar, je nachdem, wie gut man auf seine Weise unterwegs sein kann. Ist es zum Beispiel sandig, und dann geht der Weg vielleicht noch leicht nach oben, dann ist man mitunter laufend schneller als mit dem Fahrrad. Der Walkingstock kann dann auch zu einem unschlagbaren Vorteil werden, und auf einmal schlägt der Igel dem Hasen ein Schnippchen.

Freie Fahrt für Hase und Igel im Park von Berlitt. Quelle: Bernd Atzenroth

Grundsätzlich aber ist auf dem Weg, den wir heute vorstellen, eher das gemächliche Tempo angesagt: Denn wir gehen pilgern. Auf dem ganzen Pilgerweg von Hennigsdorf nach Bad Wilsnack ist die Kennzeichnung erneuert worden – Anlass, mal ein kleines Stück zu gehen. Wir haben uns den Abschnitt zwischen Berlitt und Rehfeld ausgeguckt, unweit von Kyritz und sehr nett gelegen. Und die beiden Fixpunkte, nämlich die jeweiligen Dorfkirchen, sind tatsächlich sehr sehens- und besuchenswert.

Park und Kirche von Berlitt, ein wahres Kleinod

Wir suchen uns als Ausgangspunkt ein wahres Kleinod aus, das sicher nicht nur Hase und Igel zu schätzen wissen: Um die Kirche von Berlitt gibt es einen kleinen Park. Ein lauschiges Plätzchen, vor allem, wenn es jetzt im Frühjahr auch noch anfangen sollte zu blühen.

Aber auch im Innern der Kirche, die auch zu den offenen Kirchen gehört, gibt es viel für das Auge: originelle Deckenmalereien und ein Altar, der mit ebenso originellen Ornamenten und Figuren verziert ist und etwas neumodischere Fenster. Zur Straße hin steht vor der Kirche eine weiße Bank. Das ist ganz typisch für Berlitt: Viele Menschen haben vor ihren Häusern eine Bank stehen, auf die man sich setzen kann.

In Berlitt wird man willkommen geheißen. Quelle: Bernd Atzenroth

Parallel zum Königsfließ durch eine ruhige Landschaft

Nach einem Stück auf der Dorfstraße zweigt die Hauptstraße Richtung Kyritz ab. Dem folgt auch der Pilgerweg, um nur 100 Meter weiter an einem Stein mit Willkommensschild und daneben stehender Bank nach links abzubiegen.

Nur wenige Meter später beginnt der gut zweieinhalb Kilometer lange Feld- und Waldweg Richtung Rehfeld. Zunächst steigt er sanft, bis es in den Wald hineingeht. Auf der linken Seite ist dann etwas unterhalb das Flüsschen Königsfließ zu sehen. Eine schöne, ruhige Landschaft schließt sich an – ja, hier sagen sich Hase und Igel auch gern mal gute Nacht.

Direkt hinter Berlitt beginnt der Feldweg in Richtung Rehfeld. Quelle: Bernd Atzenroth

Allein auf diesem Stück kann man das erleben, was man sich von einem Pilgerweg erhofft, das Kontemplative, das Bei-sich-sein. Kurz vor Rehfeld passiert man einen Abzweig in Richtung Mechow, bevor dann nach einer Mauer auf der rechten Seite schon die asphaltierte Dorfstraße beginnt.

Pausenstopp an der Kirche bei Rehfeld

Der Pausenstopp ist nun nicht mehr weit und steht nach insgesamt gut drei Kilometern an der kleinen, erhöht stehenden Rehfelder Kirche mit Holzturm an, der seit dem Sturm Kyrill etwas windschief ist. Direkt davor gibt es Bänke und einen Tisch zum Rasten.

Wenn man sich auf den Rückweg macht, fallen als erstes die Schilderung für den Pilgerweg auf – man geht nun entlang der historischen Wegführung in Richtung Bad Wilsnack, das noch etwa 30 Kilometer entfernt ist. Das erste Schild steht direkt an der Straße zwischen Kirche und Feuerwehrgerätehaus, ein weiteres dann, wenn man wieder den Abzweig nach Mechow passiert hat.

Wo die Legende vom Wilsnacker Wunderblut noch lebt

Dann findet man sie an den Bäumen, die typischen Pilgerweg-Schilder, die die symbolischen drei Tropfen des Wilsnacker Wunderbluts mit darin eingelegten Kreuzen zeigen, jetzt ergänzt durch drei orange Punkte und mitunter Hinweispfeile an den Bäumen.

Hier weiß man genau: Von Rehfeld geht der Pilgerweg an dieser Stelle in Richtung Berlitt weiter. Auch zwischen Rehfeld und Berlitt ist der Pilgerweg gut gekennzeichnet - in Richtung Berlitt, denn das ist auch Richtung Bad Wilsnack. Quelle: Bernd Atzenroth

Auf dem ganzen Weg zwischen Hennigsdorf und Bad Wilsnack sind sie erneuert worden, unter anderem von Christian Richter vom Kirchgemeinderat in Bad Wilsnack. Auf den neuen Schildern gibt es jetzt auch einen QR-Code, den man abrufen und damit mehr Informationen bekommen kann.

Pilgern „durch alle Kulturlandschaften“

Christian Richter war sogar gerade noch zwischen Rehfeld und Berlitt, um dort einen letzten Hinweispfahl einzuschlagen. „Ihr habt Euch ja ein besonders schönes Stück ausgesucht“, sagt er zu der schönen Strecke zwischen den beiden Orten.

Denn der Pilgerweg verläuft durch so gut wie „alle Arten von Kulturlandschaften“, egal ob entlang von Seen, Windrädern oder ganz einfach Straßen, etwa im weiteren Verlauf um Barenthin herum, alleine schon um die wenigen Orte unterwegs auch einzubinden.

Auch Christian Richter aus Bad Wilsnack hat mitgeholfen, den Pilgerweg neu auszuschildern. Quelle: Kathrin Reiter

Zurück in Berlitt kann man einen etwas anderen Weg zum Ausgangspunkt zurück nehmen. Am Willkommensstein geht es dafür einfach geradeaus auf der Straße An der Bahn, und man bekommt noch andere Eindrücke von dem Dorf.

Fazit: Das bringt uns auf den Geschmack für mehr Pilgerweg

An der nächsten Kreuzung mit der Dorfstraße könnte man nun auch einfach geradeaus weitergehen – dort setzt sich der Pilgerweg in Richtung Barenthin fort.

Doch wir biegen rechts ab, um wieder zum Park zu gelangen. Für uns ist mal Schluss für heute nach etwa sieben Kilometern. Aber ein Entschluss steht fest: Wir werden auch andere Teile des Pilgerwegs mal probieren, ob nun laufend, wandernd oder radelnd.

Inmitten eines schönen kleinen Parks liegt die Kirche von Berlitt. Quelle: Bernd Atzenroth

Von Bernd Atzenroth