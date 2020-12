Kyritz

Die Märchenrätselaktion der Kyritzer Bücherecke ist nun zu Ende gegangen. Am Mittwoch zogen Simone Krassel, Mitarbeiterin in der Buchhandlung, und Silka Laue, Leiterin der benachbarten Bibliothek, aus dem Lostopf die Gewinner.

Die Idee für die märchenhafte Aktion hatte Christian Blumenthal, der ebenfalls in der Buchhandlung arbeitet. 24 Fragen hatte sich der Buchhändler für die Rätselaktion einfallen lassen, meist zu klassischen Märchen.

Auch die Kyritzer Bibliothek beteiligte sich

Den Fragebogen konnten sich ab Anfang Dezember alle Interessierten in der Buchhandlung Steffen auf dem Markt, aber auch in der Bibliothek abholen. Angesprochen waren alle Märchenfans im Alter von neun bis 99 Jahren.

Insgesamt beteiligten sich rund 100 Menschen aller Altersstufen. „Es machten ganze Kitagruppen und der Schulhort mit“, berichtet Christian Blumenthal. Aber auch bei Enkeln und Großeltern, die gemeinsam die Lösungen ermittelten, schien das Märchenrätsel sehr beliebt gewesen zu sein. Einsendeschluss war der 21. Dezember.

Die Gewinner werden telefonisch informiert

Mindestens 20 von 24 Fragen mussten richtig beantwortet werden, wenn man an der Verlosung teilnehmen wollte. „Ein Großteil hat das geschafft“, so Simone Krassel. Zu gewinnen gab es drei Gutscheine in Höhe von je 10, 20 und 30 Euro, einzulösen in der Buchhandlung Steffen. Die Gewinner werden nun telefonisch benachrichtigt.

Einen positiven Effekt hatte die Aktion außerdem. Sowohl in der Bibliothek, als auch in der Buchhandlung stieg die Nachfrage nach Märchenbüchern deutlich.

Von André Reichel