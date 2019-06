Kyritz

Ein 32-Jähriger ist am Donnerstagabend in einer Tanstelle in der Straße der Jugend in Kyritz beim Klauen gefilmt worden. Der Mann wollte besonders clever sein, als er gegen 20.40 Uhr die Tankstelle betrat. Als gab er zunächst eine Bestellung auf, um die Mitarbeiterin zu beschäftigen.

Als diese sich um die Bestellung kümmerte und abgelenkt war, griff der Mann in das Regal der Auslage und entwendete ein E-Zigaretten-Startset im Wert von 45 Euro. Danach bezahlte er die aufgegebene Bestellung und verließ die Tankstelle.

Videokamera zeichnete den Diebstahl auf

Jedoch hatte der Dieb nicht bedacht, dass die Tankstelle videoüberwacht war und die Überwachungskamera alles aufgezeichnet hatte.

Da der 32-Jährige zudem bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, fiel es den Beamten leicht, ihn zu identifizieren. Nun hat der Mann erneut ein Strafverfahren am Hals.

Von MAZ-online