Kyritz

Ein Mann lief am Donnerstagnachmittag in der Pritzwalker Straße von Kyritz weg, als ihm ein Streifenwagen entgegenkam. Der Unbekannte warf einen Stoffbeutel auf den Grünstreifen und rannte in ein Waldgebiet.

Im Stoffbeutel befanden sich mehrere Stangen und Päckchen Zigaretten ohne Steuerbanderole. Beamte stellten die Zigaretten sicher. Den Mann konnten die Polizisten nicht mehr stellen.

Von MAZonline