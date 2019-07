Kyritz

Ein Mann soll am Donnerstag gegen 21.30 Uhr in der Prignitzer Straße von Kyritz die Eingangstür zu einem Wohnhaus eingetreten haben. Polizisten trafen den Randalierer vor Ort aber nicht mehr an.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es sich bei dem Mann um einen 31-jährigen Kyritzer handeln, der mit zwei weiteren Personen zusammen war. Der Mann hatte zuvor bereits gegen einen Briefkasten getreten. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline