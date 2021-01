Masken tragen, Abstände einhalten: Appell der Kyritzer Bürgermeisterin

Kyritz

Die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke ruft alle Einwohner dazu auf, sich angesichts der außerordentlich hohen Inzidenzwerte im Landkreis Ostprignitz-Ruppin an die Kontaktbeschränkungen zu halten, Abstände einzuhalten und den ab Sonnabend, 23. Januar, vorgeschriebenen medizinischen Mund-Nasenschutz zu tragen.

Der Mund-Nasenschutz sollte nicht nur im Öffentlichen Personennahverkehr und in den Geschäften, sondern auch davor und wo immer der Abstand zu anderen nicht eingehalten werden kann, benutzt werden, sagt sie.

Kitas sind ab Montag in Ostprignitz-Ruppin geschlossen

„Immer wieder sind auf den Straßen oder auf den Parkplätzen vor den Supermarkten kleine Gruppen von Menschen zu sehen, die ohne Abstand zusammenstehen, sich unterhalten und dabei keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Dafür habe ich angesichts der extrem hohen Infektionszahlen kein Verständnis“, so Nora Görke.

„Am Montag müssen aufgrund der Pandemielage in unserem Landkreis und damit auch in Kyritz die Kitas geschlossen werden. Für die Eltern ist dies eine enorme Belastung. Nur durch umsichtiges Verhalten aller werden wir dazu kommen, dass die Einschränkungen nach und nach weniger werden.“

50 Prozent der Rathaus-Mitarbeiter sind im Homeoffice

Auch die Homeoffice-Regelung müsse, wo immer möglich, verstärkt genutzt werden, so Nora Görke weiter. Im Kyritzer Rathaus können die Mitarbeiter bereits seit dem vergangenen Frühjahr im Homeoffice arbeiten – wenn es die dienstlichen Belange sowie die persönlichen Bedingungen zu Hause ermöglichen.

Zurzeit sind etwa 50 Prozent der Angestellten im Homeoffice. Für die Einwohner ändert sich dabei in der Erreichbarkeit kaum etwas. Die Mitarbeiter können über PC oder Laptop auf alle notwendigen Dokumente zugreifen und sind per Email und Telefon über die gewohnten Kontaktdaten erreichbar.

Abstandsregeln sollten unbedingt eingehalten werden

Die Bürgermeisterin ruft die Kyritzer dazu auf, die Hygiene- und Abstandsregeln im Alltag sowie am Arbeitsplatz noch stärker als bisher zu beachten. „Die Inzidenzzahlen in unserem Landkreis sind erschreckend hoch. Dagegen müssen wir aktiv etwas unternehmen. Dazu ist es jetzt notwendig, dass nicht Jeder das maximal gesetzlich Zulässige ausnutzt, sondern genau überdenkt, ob der 15-Kilometer entfernte Besuch einer Verwandten oder Bekannten in diesem Augenblick wirklich notwendig ist.

Jeder Einzelne kann so einen Beitrag dazu leisten, dass die Infektionszahlen deutlich zurückgehen, sich unser Alltag weiter normalisiert und wir zu einem Leben ohne pandemiebedingte Einschränkungen zurückkehren können“, so Nora Görke.

Von MAZonline