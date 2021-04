Mechow

Diesen runden Geburtstag wird Hildegard Kloos so schnell nicht vergessen. Der Ehrentag zu ihrem 90. hatte am Sonntag coronabedingt auch die Besonderheit parat, dass gute Wünsche schon mal am offenen Fenster überbracht wurden. So ließ es sich die Vorsitzende des Freundeskreises der Kyritzer Plattdüütschen Angret Thiele nicht nehmen, der Jubilarin mit bunten Frühlingsblumen auf diese Weise zu gratulieren.

Plattsnacker aus der Region Kyritz zusammengeführt

„Hilde“ Kloos, die im Kyritzer Ortsteil Mechow wohnt, führte 1992 gemeinsam mit Lisa Selle Plattsnacker aus der Kyritzer Region zusammen. Wenig später stieß der Stüdenitzer Heinz Müller zur Gruppe und übernahm für viele Jahre deren Leitung. Ihm folgte Fritz Neye, heute Ehrenmitglied im Freundeskreis. Der „alte Fritz“ Neye und Hilde Kloos sind mit ihren 90 Lenzen nun die „Alterspräsidenten“ bei den Frünn.

Dass die sich schon lange nicht wie gewohnt an jedem 1. Mittwoch im Monat treffen können, um sich wat up Platt to vertelln, findet Hilde Kloos jammerschade. „Ich will, dass es bald wieder losgeht mit unseren Nachmittagen“, sagt sie. „Vertellers und Geschichten gibt es bei mir reichlich, angesammelt in vielen Jahren.“ Dass sie die Frank und frei vortragen kann, ist eine ihrer Stärken und ganz persönlicher Anteil. Brauchtum und Traditionen der Region zu erhalten.

Hildegard Kloos kam 1937 in Gantikow in die Schule

Die niederdeutsche Mundart wurde der rüstigen Seniorin in die Wiege gelegt. „Als ich 1937 in Gantikow in die Schule kommen sollte, konnte ich kein Wort auf Hochdeutsch sprechen. Wenn ich das nicht innerhalb von drei Wochen drauf hätte, würde ich ein Jahr zurück gesetzt, hat mir mein Lehrer angedroht“, ­erinnert sie sich. Dazu kam es nicht. Aber ihr geliebtes Platt hat sich Hildegard Kloos erhalten.

Von Wolfgang Hörmann