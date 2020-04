Mechower Neubürger vom Thema Einreiseverbot nach Ostprignitz-Ruppin völlig irritiert

Mechow

Er gilt als ein Glücksfall für das einstige Gutshaus im Kyritzer Dorf Mechow. Doch nun sieht sich der Berliner Matthias Hartung, der dieses Bauwerk seit längerem schon saniert und demnächst dort auch einziehen will und sogar muss, als einer der Betroffenen von dem jüngst verhängten Einreiseverbot in den Landkreis Ostprignitz-Ruppin.

„Ich bin jedenfalls ziemlich verunsichert, denn ich muss ja regelmäßig noch nach Mechow, um mit den letzten Arbeiten voranzukommen“, erklärt der 64-Jährige. Sein bisheriges Haus bei Berlin-Schönefeld sei im Prinzip schon verkauft. Sein Umzug nach Mechow müsse demnach bis zum 1. Juli vollzogen sein. Aber vorher gebe es eben noch einige wichtige Sachen in seiner neuen Wahlheimat zu erledigen.

Das Hin und Her der Details dieser Verordnung

Warum Hartung verunsichert ist? Erst hatte Ostprignitz-Ruppins Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) vorige Woche verkündet, dass alle Menschen ohne Erstwohnsitz im Landkreis diesen verlassen müssten und auch niemand einreisen darf, es sei denn, berufliche Gründe stünden dem entgegen. Denn die medizinischen Einrichtungen in der Region sollten nicht zusätzlich durch Gäste belastet werden. Außerdem würde touristischer Druck auf die Region wachsen angesichts des Einreiseverbots ins benachbarte Mecklenburg.

Nach Kritik von vielen Seiten präzisierte Reinhardt die Verordnung nur: Menschen mit Zweitwohnsitz, die dort momentan lebten, konnten bleiben, mussten also nicht bis Sonnabend, 28. März, den Landkreis verlassen. Für alle anderen gilt die Abwesenheitsansage bis 19. April. Explizit touristische Ausflüge sollen unterbunden werden.

Würde ein Zweitwohnsitz kurzfristig helfen?

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) bezeichnete das Vorgehen als „rechtlich fragwürdig“. Und nun hatte in dieser Woche das Verwaltungsgericht in Potsdam auch noch Eilanträge von Privatpersonen gegen dieses einzige Einreiseverbot in einen Brandenburger Landkreis auf dem Tisch – und diesen am Mittwoch nun auch noch prompt stattgegeben. Was die Sache nicht einfacher macht: Offenbar nur die Kläger bekommen damit ihr Recht. Die Verordnung als solche bleibt wohl vorerst bestehen.

Das frühere Gutshaus in Mechow, im Volksmund auch Schloss genannt, ist der neue Wohnsitz eines bisherigen Berliners. Noch aber ist er mit dem Umbau nicht ganz fertig. Quelle: Matthias Anke

Matthias Hartung aber hat ohnehin keinen Zweitwohnsitz in Mechow – und war eben auch schon wieder aus dem Landkreis heraus gependelt. Nun müsse er trotzdem wieder zurück. „Ich hoffe, dass im Falle einer Kontrolle mein Kaufvertrag für die Mechower Immobilie ausreicht.“ Diesen habe er jetzt immer dabei. „Ich gehe doch jetzt in dieser Situation nicht in eine Verwaltung, um noch einen Zweitwohnsitz zu beantragen.“

Pendler zwischen Berlin und OPR ohne Kontakt zu jemandem

Außerdem sei es noch etwas zu früh für ihn, in Mechow tatsächlich schon zu wohnen. Alle zwei Tage, so Hartung, müsse er von seiner eigentlich ja schon verkauften Villa in Bohnsdorf bei Berlin-Schönefeld in das Dorf nahe der Stadt Kyritz fahren, um dort letzte, wichtige Handgriffe zu erledigen.

Der Mann, der ein promovierter Tierarzt ist, als Wissenschaftler und Beamter beim Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin arbeitete, erledigt viel in Eigenleistung. „Ich mache die Tür auf und hinter mir wieder zu und habe Kontakt zu niemandem. Warum sollte ich also nicht auch hin und her fahren dürfen?“

Coronakrise bis zum Tag der offenen Tür hoffentlich vorbei

Derzeit arbeite Hartung noch an den Duschen und der Heizungsanlage. Das meiste im Haus habe er selbst gemacht, bis auf sicherheitsrelevante Dinge beispielsweise. „Sicherungskasten und Wasseranschlüsse, da müssen Fachleute ran.“

Und überhaupt: Wenn alles fertig ist und er sich eingelebt hat, wollte Matthias Hartung auch das Dorf zu sich einladen zu einem Tag der offenen Tür quasi. Ein großer Saal, den er zur Nutzung den Mechowern künftig anbieten könne, sei schließlich auch vorhanden.

Von Matthias Anke