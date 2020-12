Bork

Klein ist relativ. So ist das Kyritzer Dorf Bork zwar klein, aber Mikroplastik ist bekanntlich ungleich winziger. Beides fügt sich jetzt trotzdem zusammen – mittels eines ganz großen Themas: Was macht Plastik mit unserer Umwelt?

„Es geht um die Koexistenz von Bäumen und Mikroplastik“, erklärt Helene Bosecker: „Es ist die Frage, wie Birken als sogenannte Kohlenstoffsenken mit Kunststoffpartikeln interagieren und in Zeiten der Klimakrise Kohlenstoff binden.“

Fünf Birken mit Plastik versetzte, fünf weitere nicht

Gleich mehreren Zufällen ist es geschuldet, dass die 32-Jährige, die sonst in Berlin als Kunstmanagerin unterwegs ist, jetzt auf diesem im Winter verwaisten Badestellenparkplatz in Bork steht und erklärt, weshalb dort kürzlich zehn junge Birken gepflanzt wurden.

Fünf von ihnen sind im Wurzelwerk mit Mikroplastik versetzt worden, die anderen bilden die Kontrollgruppe für nun bevorstehende Untersuchungen. Denn in den nächsten Jahren und Jahrzehnten werden Wissenschaftler ihr Wachstum mikroskopisch genau beobachten. Lässt sich Kunststoff bald im Baum nachweisen? Was macht das mit den Birken? Womöglich gar nichts?

Standort Bork ergab sich aufgrund der Corona-Situation

Die Bäume lagerten zuletzt in Berlin und sollten eigentlich auf einer Fläche im polnischen Wroclaw eingepflanzt werden. Doch die Corona-Situation erlaubte das nicht mehr, erklärt Helene Bosecker, weshalb die Wahl kurzerhand auf Bork fiel: Ihr Vater Bernhard Bosecker – Gründer der Potsdamer Turmbläser, der in Bork einst die damals noch ruinöse Kirche rettete samt der ältesten erhaltenen Landschule Brandenburgs – hat dort einen Wohnsitz. Er, Ortsvorsteher Matthias Strauß und weitere Helfer brachten die Bäume nun in die Erde.

Mehr noch: Ein multimediales Projekt entstand drumherum. Kunst mit dem Titel „Stranger to the Trees“ (Das Fremde an den Bäumen) von Kat Austen, die in Berlin lebt und arbeitet. Selbst Wissenschaftlerin, ist sie zugleich künstlerisch aktiv. „Es geht um die Plastisphere, in der wir leben“, sagt sie und meint die Ökosysteme in der von Menschen gemachten Welt voller Kunststoff.

Wissenschaftler vom Leibnitz-Institut und Geoforschungszentrum

Wie sich Mikroplastik auf die Meereswelt auswirkt, ist längst ein großes Thema für die Wissenschaft. Und jetzt die Pflanzen, speziell Bäume. Die Wahl fiel auf Birken, weil sie als widerstandfähig gelten. Jeder kenne die Bilder von Ruinen, bei denen hoch oben selbst auf dem Dach noch unter widrigsten Bedingungen plötzlich eine Birke wächst.

Birken gelten als sogenannte Kohlenstoffsenken. Doch wie interagieren sie mit Kunststoff? Quelle: Matthias Anke

Als Wissenschaftler involviert sind unter anderen: Joana MacLean, eine Geomikrobiologin, die am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam mit dem Thema „Plastik in der Umwelt“ beschäftigt ist, Franz Hölker, ein Hydrologe vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin, sowie Daniel Balanzategui, Naturwissenschaftler am Deutschen Archäologischen Institut sowie am Geoforschungszentrum mit den Themen Klimawandel und Landschaft beschäftigt.

Über ihr Projekt hat Kat Austen eine Klanginstallation erarbeitet, die als virtuelle Ausstellung auch im Internet abrufbar ist unter www.post-gallery.online/archive/katausten/index. Es ist Kunst, die Wissenschaft in den öffentlichen Raum trägt, über die Borker Grenzen hinweg, aber auch über Deutschland hinaus. Das lässt sich am Förderprogramm ablesen, ist das Projekt doch Teil der Europa-Medienkunstplattform „Emare“ am „WRO Art Center“ in Wroclaw, unterstützt vom Kulturprogramm der EU „Kreatives Europa“.

Infotafeln zum Experiment in Bork

In einen größeren Kontext gerückt, frage „Stranger to the Trees“ nach der „Reaktion des Ökosystems Wald auf die allgegenwärtige und unwiderrufliche Verbreitung von Mikroplastik auf unserem Planeten“, sagt Helene Bosecker: „Unsere Umwelt ist unverkennbar und permanent Kunststoffen und deren Auswirkungen ausgesetzt. Kunststoff ist omnipräsent und zu einem festen Bestandteil im Kreislauf der Ökosysteme geworden.“

Die „installative Arbeit“ von Kat Austen besteht aus zwei Videos, einer interaktiven Klangskulptur und eben dem Experiment mit den zehn Birken in Bork. Was es mit diesen Pflanzungen auf dem Badestellenparkplatz auf sich hat, das könnte der Öffentlichkeit zudem bald auch vor Ort vermittelt werden. Denkbar seien Erklärtafeln, aber auch Exkursionen.

Von Matthias Anke