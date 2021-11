Mit dem Stausee zwischen Stolpe und Bork verschwand einst auch eine Mühle nebst Häusern

Bork

Mit dem Wasser kam das Vergessen. Als Ende der 1970er Jahre am Kyritzer Ort Stolpe der Oberseestaudamm errichtet wurde, veränderte sich ein ganzes Landschaftsbild bis hoch zu den Dörfern Bork und Lellichow.

Wo einst unabhängig voneinander Waldseen lagen, erstreckt sich heute eine einzige, über sieben Kilometer lange Wasserfläche. Wie das alles einst aussah, daran erinnert sich heute kaum noch jemand.

Von Mühle und Häusern ist nichts mehr übrig

Selbst Peter von Mach fällt es schwer, das Gelände von damals im Vergleich zu heute zu beschreiben. „Es war jedenfalls ein Paradies“, sagt von Mach. Er war der letzte Bewohner der kleinen Siedlung an der Borker Mühle, an die heute kein einziger Stein mehr erinnert.

In Trockenjahren oder für Sanierungsarbeiten am Damm, wie sie auch aktuell wieder erfolgen, sinkt der Pegel über das übliche Maß hinaus. Dann kommen alte Baumstümpfe und Inseln zum Vorschein und vor allem die alte Borker Straße.

Eine ate Postkartenansicht der Borker Mühle. Quelle: privat

„Dort an der Straße begann erst der See. Was davor heute eine Wasserfläche ist, waren mal alles Wiesen“, erzählt Bärbel Werner. Die 80-Jährige ist Peter von Machs Partnerin. Beide leben seit gut 20 Jahren in Lellichow.

Zwischen diesem Dorf und Bork erstreckte sich schon vor dem Dammbau der Mühlenteich. Mindestens zwei alte Postkartenansichten gibt es, die einen Eindruck von der Mühle vermitteln. In Peter von Machs Familienalbum finden sich nur wenige Schwarz-Weiß-Fotos davon. Die meisten Bilder habe einst seine Ex-Frau verbrannt.

Eine weitere alte Postkartenansicht der Borker Mühle. Quelle: privat

Ob es weitere Aufnahmen bei Privatleuten gibt, ist unbekannt. Lellichows Ortsvorsteher Axel Redepenning recherchierte dazu bereits ebenso erfolglos wie der Kyritzer Stadthistoriker Herbert Brandt. „Das war ja eben keine Attraktion in dem Sinne eines Ausflugsziels“, erinnert sich Brandt, der in jungen Jahren einmal dort gewesen sei. „Das war ja dann eine Aufzuchtanlage für Enten.“

Ersterwähnung als Moln Lelchow

In den Jahren 1998 bis 2000 forschte eine Gruppe im Rahmen einer Arbeitsmaßnahme zur Mühle, erinnert sich der Lellichower Michael Seyfarth. Laut diesen Unterlagen erfolgte die erste schriftliche Erwähnung der Borker beziehungsweise Lellichower Mühle 1472 als „Moln Lelchow". Damals erhielten derer von Klitzing zu Demerthin und Drewen das Recht, zwischen Bork und der Mühlenstätte Teiche anzulegen.

1698 wird eine „oberschlächtige Mahlmühle“ errichtet. 1860 folgten zwei Wohn- und drei Wirtschaftsgebäude.

Entenfarm mit Brüterei

Anfang der 1960er gab es eine Entenfarm mit Brüterei und 1000 Zuchttieren. In der Mühle wurde Futter gemahlen.

Die Farm wurde wegen Unrentabilität aufgegeben. Eine Schweinemast folgte kurzzeitig, ehe Forstleute auf das Mühlengelände zogen und 1975 der Abriss folgte und das Gelände überflutet wurde.

Eine Aufnahme aus Peter von Machs Familienalbum. Quelle: privat

Eine Aufnahme aus Peter von Machs Familienalbum. Quelle: privat

Peter von Mach, gebürtiger Kyritzer, dessen Eltern aus Ostpreußen und Berlin noch im Krieg evakuiert wurden und so zunächst nach Sechzehneichen und dann Lellichow kamen, musste ebenso ausziehen.

„Es waren Betriebswohnungen der LPG, bei der ich arbeitete“, erzählt der heute 77-Jährige: „Weil mein Vater ein hoher Offizier war, durfte ich keine andere Ausbildung machen.“

In Wittstock kennengelernt, gemeinsam nach Lellichow gezogen

Die folgenden Jahrzehnte verschlug es von Mach dann nach Wittstock, wo er als Kraftfahrer arbeitete – und Bärbel Werner kennenlernte. Sie unterhielt dort eine Bar. Die Berlinerin hatte zudem ein Wochenendhaus in Lellichow. „Hier war ich bei Verwandten als Kind schon immer gerne.“

Gemeinsam zogen sie nun um. „Da war ich also wieder in Lellichow“, sagt sie, während er nickt: „Ja, und ich auch.“

Neben einem Pony halten sie Hühner, Gänse und Enten. Es ist eine Tierschar fast wie früher auf der Farm an der Mühle.

Wanderwege entstehen rund um die Seen

Kaja, ein Schäferhund-Wolfshund-Mix wacht auf ihrem Grundstück, das nur wenige Minuten zu Fuß vom Mühlenteich und der sich heute anschließenden Seelandschaft entfernt liegt.

„Er war schon länger nicht mehr dort unten, dabei war er ja mal leidenschaftlicher Angler“, verrät Bärbel Werner über ihren Peter, der heute „nicht mehr ganz so gut zu Fuß“ ist. Die dort entstehenden Wanderwege nutzen andere. Auch sie entdecken den Teich und die sich anschließenden Seen als ein Paradies für sich. Auch wenn alles längst nicht mehr so aussieht wie früher.

Von Matthias Anke