Wie doch die Zeit vergeht – nach einem erfolgreichen Start im Jahr 2010 hat sich die Stadt Kyritz inzwischen zu einer echten Kneipenfest-Metropole entwickelt. Regelmäßig im Herbst machen seitdem Hunderte begeisterte Besucher die Nacht zum Tag und feiern fröhlich und ausgelassen bis in den frühen Morgen. Proppevolle Lokale und begeisterte Besucher sind das Markenzeichen der überaus erfolgreichen Veranstaltungsreihe in Kyritz. Am 7. September 2019 kann das Kyritzer Kneipenfest bereits das erste richtige Jubiläum feiern – die 10. Ausgabe dieses es Stadtfestes der ganz besonderen Art steht an.

Auch beim zehnten Kneipenfest in Kyritz steht wieder echte handgemachte Livemusik im Mittelpunkt. An fünf Spielorten kann man am Live-Bands und Künstler aus der Region und dem ganzen Bundesgebiet erleben. Die Besucher erwartet wieder ein buntes Livemusik-Programm, bei dem garantiert für jeden Geschmack das Richtige dabei sein wird.

Mitfahrt im Shuttlebus im Eintrittspreis enthalten

Der Startschuss fällt am Sonnabend, 7. September, um 20 Uhr. Vorab liegen die Programmhefte für das Kneipenfest wieder in allen beteiligten Lokalen, in der Touristinfo und an vielen anderen Stellen zum Mitnehmen aus.

Für alle Gäste, die zum Kyritzer Kneipenfest ihr Auto stehen lassen möchten, pendeln Shuttlebusse der ORP zwischen den einzelnen Spielorten und bringen die Besucher schnell und sicher von Lokal zu Lokal. Und das Beste dabei ist: die Mitfahrt im Shuttlebus ist bereits im Eintrittspreis enthalten.

Das Programm im Überblick

In Bluhm´s Hotelrestaurant am Kyritz Marktplatz spielen „Tor 11“. Drei gestandene Männer, bei denen man das Gefühl hat, dass sie nie erwachsen werden wollen. „Tor 11“ spielen viel Deutschrock, gewürzt mit aktueller Partymusik und Oldies. Tanzen, singen und feiern sind garantiert.

Freebird – die Partyband aus Berlin. Quelle: Agentur

Im Café Schröder am Kyritzer Marktplatz sind „Freebird zu erleben“, eine Partyband aus Berlin. Die Musiker spielten schon mit vielen namhaften Künstlern und Bands zusammen. Die Show enthält Songs aus dem nationalen und internationalen Musikbusiness. Der Bogen reicht dabei von Peter Schilling, Nena, Van Halen bis zu Tom Jones und Udo Jürgens.

Im Kultureiskeller Kyritz, Brunner Straße 3, gibt es „Fifty Up“ auf die Ohren. Bewaffnet mit den größten Hits aus den letzten Jahrzehnten und den aktuellen sorgt die Band für gute Laune. Im Gepäck ist rockige Tanzmusik aus den 80iger, 90iger und 2000ender Jahren u.a. von CCR, RollingStones, R.E.M., ZZTop, Westernhagen, Keimzeit, Puhdys, Amy Mc Donald, 2Raumwohnung, Caro Emerald, Rosenstolz, Udo Lindenberg und vielen anderen.

Die Band „Fireball“ kommt nach Vehlow. Quelle: Veranstalter

Im „VertigoB5“ in Demerthin treten „Flinkfinger“ auf. Die Band entstand 1975, als in Berlin noch an jeder Ecke Folklore zu hören war. Die Musik der Flinkfinger ist hauptsächlich irisch inspiriert. Aber auch Ragtimes, Polkas oder ein alter Popsong können im Programm auftauchen, um Einseitigkeit zu vermeiden. Die Verblüffung ist am größten, wenn auch mal ein Berliner Lied zum Besten gegeben wird.

In der „Alten Linde“ in Vehlow gibt es die Neuruppiner Rockband „ Fireball“ zu erleben. Sie covern Rocksongs aus über 40 Jahren Rockgeschichte.

Alles weitere zum Programm gibt es auf der Kneipenfest-Homepage. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Die MAZ verlost fünf Mal zwei Freikarten unter allen Anrufern, die sich diesen Mittwoch, 28. August, unter 0137/9 88 08 39 (* Versatel, 0,50 Euro/Anruf aus dem Dt. Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend) in der Zeit von 16 bis 17 Uhr melden.

Von MAZ-online