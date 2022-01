Modelleisenbahner lässt gucken: Matthias Hegert aus Kyritz baut beachtliche Anlage

Kyritz

Das kann doch nicht sein! Oder doch? Wo will sie hin? Ob sie den Zug verpasst hat? Eine Urlaubsreise wäre jetzt gut denkbar. Nur wo ist ihr Mann? Der Personenschutz ist auch nicht in Sicht, ebenso kein Gepäck. Sie muss „undercover“ unterwegs sein. Und doch verrät ihre Geste sie eindeutig: Es ist Angela Merkel, die da im rotbraunen Blazer vor einem Pfeiler auf diesem vielbelaufenen Bahnsteig steht.

Diesen Spaß habe er sich gern gegönnt, sagt Matthias Hegert mit Blick auf seine Modellbahnanlage. „Ich hatte mir Frau Merkel vor der Bundestagswahl gekauft und dort platziert“, erzählt der Kyritzer. Wohin die Reise nach ihrer Zeit als Kanzlerin geht, lautete die passende Frage.

Rund 400 Figuren stehen auf der Anlage. Eine „macht die Raute“ – Angela Merkel. Es ist die Frau im roten Blazer vor dem Pfeiler. Quelle: Matthias Anke

Derart ins Detail hat der 40-Jährige seine Anlage schon gestaltet. Dabei ist er kein Modellbahnbauer, als den man ihn vermuten könnte. Weder spielte er schon in seiner Kindheit damit, noch gab es im familiären Umfeld einen Enthusiasten, wie er jetzt einer ist – aber erst seit 2018.

DDR-Modellbahnanlage aus den 1980ern machte den Anfang

Der Zufall war es, der Matthias Hegert vor dieser noch nicht allzu langen Zeit auf diesen Zug aufspringen ließ. „Ein Patient von mir, das war bei einem Hausbesuch, der hatte eine alte Platte ungenutzt bei sich an der Wand hängen und mich einfach gefragt, ob ich sie haben will.“ Eine kleine Anlage, Spurweite HO aus den 1980ern.

Es war ein ehemaliger Berufsschullehrer von ihm. Einst lernte Hegert schließlich den Beruf des Gas-Wasser-Installateurs. Längst aber ist der gebürtige Kyritzer als Physiotherapeut tätig.

Chef der Kyritzer Wasserwacht

Seine eigentliche Passion war bis dahin allein die Wasserwacht. Seit Jahren leitet Hegert, der auch gern joggt, diese Kyritzer Gruppe. Sie hat 25 Mitglieder, darunter viele Kinder und Jugendliche. Wintertags schwimmen sie zweimal in der Woche in Wittstock, oder sie trainieren in einer Kyritzer Schulturnhalle.

„Die Modelleisenbahn ist mein Ausgleich, hier bekomme ich den Kopf frei“, erklärt Matthias Hegert. Von der ihm überlassenen, alten Platte ist kaum noch etwas übrig. „Das Plaste von vor 30 Jahren wurde ja teils doch sehr spröde.“

Dachstuhl eigens für die Modelleisenbahn ausgebaut

Der 40-Jährige arbeitete sich in das Thema ein und kaufte sämtliches Material neu. Denn wer Geld auf den Tisch legt, bekommt auch allerhand – eben bis hin zur Merkel-Figur. Auch sind 500 Euro für eine Lok schnell ausgegeben. „Bei mir hält sich das aber noch sehr in Grenzen, obwohl hier bestimmt auch schon ein Kleinwagen steht“, verrät er.

Was seine Frau dazu sagt? „Sie findet es okay. Manchmal bekomme ich hier oben aber einen Anruf, ob ich denn nicht langsam mal wieder runterkommen möchte.“ Matthias Hegert lacht und verweist auf den eigens für die Modellbahn ausgebauten Dachstuhl.

Kyritzer bastelten während Corona-Quarantäne

Seine beiden Jungs, 10 und 13 Jahre alt, lassen sich ebenfalls nur selten dort oben blicken. „Leider“, sagt Vater Hegert. Ende 2020 aber seien sie dort „voll bei der Sache“ gewesen. Vater und Söhne bastelten eine große, einem realen Vorbild nachempfundene Eisenbahnbrücke. Auch der Horizont über der Landschaft erhielt rundherum Farbe. Die nötige Zeit dafür hatten sie, weil sie sich damals in Corona-Quarantäne befanden.

Und wenngleich es allerhand zu kaufen gibt, wird bei ihm auch weiterhin alles selbst gebastelt, was möglich ist. So gestaltete Matthias Hegert einen Bahnhof samt Bahnsteigen und Vorplatz. „Das Gebäude habe ich so, wie es ist, aber schon fertig aus dem Internet. Im Original wäre das der Bahnhof von Kehl am Rhein.“

Hegerts nächste Projekte sind ein Discounter und ein kleines Bahnbetriebswerk samt Drehscheibe und Schuppen. Dafür verlegt er weitere Gleise, dazu Kabel, die nicht zu sehen sein sollen.

Rund 130 Meter Kabel sowie Gleise in ebensolcher Lange hat Matthias Hegert in seinem 40 Quadratmeter großen Dachboden schon nachgemessen. Allein 16 Quadratmeter davon nimmt die Anlage ein. Auf ihr stehen etwa 400 Figuren.

Computergesteuert und mit unterirdischem Abstellgleis

Wenn es Nacht wird über der Modellbahn, ist alles erleuchtet dank rund 1000 stromsparenden LED’s.

Die Züge fahren über 52 Weichen wie sie mittels Laptop programmiert wurden. Per Tablet steuert Matthias Hegert dann alles und versinkt dabei in seine Fantasiewelt der sogenannten Epoche 5. Die reicht in Modellbahnerkreisen von etwa 1990 bis 2000. Epoche 6 entspricht der Gegenwart.

Ein großer Nostalgiker oder Reichsbahner sei er eben nicht. DDR-Züge sind nicht zu sehen, auch nicht auf den unterirdisch angelegten Abstellgleisen, wo auch ein Handstaubsauger griffbereit liegt.

Austausch auf Modellbahnbörsen wie in Neustadt

„Ich bin schon oft gefragt worden, ob ich davon nicht mal was zeigen kann“, berichtet Matthias Hegert. Also fotografierte und filmte er zuletzt einiges, verteilte es via Whatsapp oder lud es bei Facebook hoch. Wie eine Modellbahn funktioniert, brachte er sich schließlich auch mit Hilfe des Internets bei.

Matthias Hegert (40) aus Kyritz ist noch nicht allzu lange Modelleisenbahner. Er hat aber bereits eine erstaunliche Anlage aufgebaut und lässt via Internet andere an seinem Hobby teilhaben. Quelle: Matthias Anke

„Das ist trotzdem ein Nischenhobby geblieben“, erfuhr er schon, der sich auch gern auf den Modellbahnbörsen in der Region tummele, etwa in Neustadt. In diese Nische, auf diesen Zug, ist er eben einfach nur aufgesprungen. Der war für ihn quasi noch nicht abgefahren.

Und für Angela Merkel? Die steht derweil noch immer an ihrem Fleck und macht die Raute. Vielleicht holt sie ja auch nur einfach jemanden vom Zug ab? Abwarten also, was sich Matthias Hegert als nächstes einfallen lässt.

Von Matthias Anke