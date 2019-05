Kyritz

Ein 39-jähriger Motorradfahrer ist am Montag um 16.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Höhe Blechern Hahn bei Kyritz verletzt worden. Der Verletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Offenbar sei das Motorrad mit einer Schutzplanke kollidiert, teilte die Polizei mit.

Zeugen berichteten, dass danach ein unbekannter Mann das weiß-orange Krad in ein Fahrzeug lud und damit wegfuhr. Weder der Wagen, noch das Motorrad konnten bei einer Absuche vor Ort oder an möglichen Kontaktadressen gefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline