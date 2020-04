Holzhausen

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag gegen 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Zernitz Bahnhof und Holzhausen schwer verletzt worden. Der 30-jährige geriet in einer Linkskurve zu weit nach rechts, kollidierte mit der Schutzplanke und stürzte, teilte die Polizei mit. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Um das Motorrad kümmerten sich Angehörige. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 3000 Euro.

Von MAZonline