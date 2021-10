Kyritz

Der Saxofon-Unterricht macht in „Uwes Musikschule“ in Kyritz die einzige Ausnahme. Zwangsläufig. Doch ansonsten gilt für Musiklehrer Uwe Weiksznorat ebenso wie für seine Schüler rigorose Mundschutzpflicht.

Natürlich sei das lästig, gesteht der 59-Jährige. „Meine Brille beschlägt immer.“ Auch unter den Schülern zeige sich mancher genervt. Weiksznorats Erfahrung: „Die Kleinen sind da besser als manche Große. Schulkinder sind vielleicht eher an die Regeln gewöhnt.“

Neben dem Saxofonspiel unterrichtet der Kyritzer auch Gitarre und Bass. Ein Kollege bietet zudem Klavierausbildung an. Vom Corona-Shutdown blieb die Musikschule weitgehend verschont. Die Lerngruppen sind klein.

„Uwes Musikschule“ versuchte es online

Einzige Ausnahme war zwischenzeitlich wieder das Saxofon. Den Einsatz von Blasinstrumenten hatten die Corona-Auflagen eine ganze Weile ganz untersagt.

Uwe Weiksznorat versuchte es mit Unterricht per Online-Video. Die Ergebnisse waren bescheiden. Gemeinsames Musizieren ist übers Internet nach wie vor kaum möglich.

„Wir hatten auch Schüler, die aufgehört haben“, berichtet der Musiklehrer. „Aber Abbrecher gibt es ja immer. Der Nachteil ist, dass seit Corona nicht mehr so viele Neuzugänge kommen.“ Die Menschen halten sich offenbar zurück. Erst langsam kehrt auch in kulturelle Aktivitäten wieder so etwas wie Routine ein.

Kyritzer nutzt die Zeit zum Lernen

Das bekommt Weiksznorat auch auf einem anderen Gebiet zu spüren. Als leidenschaftlicher Musiker ist er normalerweise mit diversen Bands aktiv. Doch Auftritte sind nach wie vor rar. Lange Zeit bestand zudem kaum Gelegenheit zum Proben.

„Ich habe überlegt, was ich mache“, erzählt er. „Ich wollte die Zeit nutzen.“ Und so geht der Lehrer nun selbst in die Lehre. Kürzlich begann er mit einer einjährigen, professionellen Bass-Ausbildung. „Ich will mich einfach ein bisschen fitter machen. Das ist wie bei Ärzten: Ohne Weiterbildung geht es nicht.“

Dafür nimmt der Kyritzer einiges an Aufwand auf sich. „Ich muss jeden Tag vier Stunden üben.“ Hinzu kommt an einem Tag in der Woche Präsenzunterricht – in München. Mit An- und Abreise kostet auch das richtig Zeit.

Neue Ideen für Musik und Unterricht

In etwa einem Jahr will Uwe Weiksznorat noch fundierteres musikalisches Wissen vermitteln können. Und auch darüber hinaus schmiedet er Pläne für die Musikschule.

„Das Haus wird mir zu eng.“ Der historische Fachwerkbau im Kyritzer Stadtzentrum zeichnet sich durch eher „intime“ räumliche Verhältnisse aus. Lehrer und Schüler geraten manchmal fast in Gefahr, sich gegenseitig mit den Instrumenten zu behindern.

„Ich hätte gern wenigstens einen größeren Raum.“ Denn da ist ja beispielsweise auch noch der musikschuleigene „Jazzclub“, der inzwischen acht Musiker zählt und wohl noch wachsen will. In diesem Jahr konnte er immerhin schon drei Auftritte absolvieren – obwohl Gelegenheiten noch rar sind.

Auf der Suche nach einem neuen Domizil

Schon jetzt geht es bei den Proben sehr beengt zu. „Es wäre auch schön, wenn wir mal ein Vorspielen anbieten könnten mit Kaffee und Kuchen und so.“ Schließlich sollen auch die Familien der Musikschüler ab und an an deren Fortschritten teilhaben.

Kurzum: „Wir wollen uns erweitern. Da sind wir weiter auf der Suche.“ Irgendetwas mit einem kleineren Saal wäre perfekt. Für das derzeitige Haus findet sich dann vielleicht eine andere Verwendung.

„Uwes Musikschule“ in Kyritz entstand 2009. Ursprünglich stammt der Musiker aus Potsdam.

Detailinformationen im Internet unter www.uwesmusikschule.de

Von Alexander Beckmann