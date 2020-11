NDR sucht Zeitzeugen für eine Doku über die Transitstrecke Hamburg-Berlin

Kyritz

Der Norddeutsche Rundfunk ( NDR) hat sich jetzt mit einer Bitte an den Heimatverein in Kyritz gewendet. Redakteurin Anni Brück schreibt, dass sie innerhalb einer Recherche für eine große NDR-Doku zum Thema Transitabkommen Zeitzeugen sucht, die über das Leben an der oder über die ehemalige Transitstrecke (F5) zwischen Hamburg und Berlin berichten können. Auch persönliche Geschichten und Anekdoten, die damit im Zusammenhang stehen, sind willkommen.

Heimatverein Kyritz startet einen Aufruf

Der Heimatverein wird dabei um Unterstützung gebeten. Seine Mitglieder starten deshalb den Aufruf an alle, die sich an die damaligen Zeiten an der heutigen B 5 noch erinnern und für das Fernsehen darüber etwas erzählen wollen, sich beim Verein zu melden. Der vermittelt dann den Kontakt zum NDR weiter.

Familiengeschichten werden gesucht

Die NDR-Redakteurin Anni Brück ist insbesondere auf der Suche nach deutsch-deutschen, zerrissenen Familien, Freunden oder Partnern, die dank der Transitstrecke die Möglichkeit genutzt haben, sich an der Raststätte oder am Wegesrand – unerlaubterweise – für einige Minuten zu sehen oder auszutauschen. „Wir möchten in einer 90-minütigen Dokumentation die Geschichten dieser Familien sowie die große historische Bedeutung dieser Strecke im Sinne der Annäherung erzählen und die Erinnerungen an die Transitstrecke zum Leben erwecken“, so Anni Brück.

Einziger Rastplatz für Busse in Gumtow

In Gumtow gab zum Beispiel zu DDR-Zeiten einen Rastplatz für Busse auf der Transitstrecke. Es war damals der einzige Rastplatz dieser Art in der DDR zwischen Hamburg und Berlin. Dort arbeitete zum Beispiel Christa Eggert aus Klein Schönhagen bis 1986 und sie war lange Zeit auch Leiterin der Raststätte.

Heimatverein bleibt bis Ende Dezember geschlossen

Vereinsmitarbeiterin Angela Städeke weist darüber hinaus darauf hin, dass die Räume des Vereins als öffentlich gelten und wegen der neuen Corona-Eindämmungsverordnung bis zum 31. Dezember geschlossen bleiben. Alle geplanten Veranstaltungen wurden abgesagt oder verschoben. Die jüngste Ausstellung „Die Motorisierung der DDR in den 50 er und 60 er Jahren ist bereits abgebaut worden. Dennoch ist der Heimatverein von Dienstag bis Freitag zwischen 9 und 14 Uhr erreichbar für Anfragen unter 033971/46 93 33 oder per E-Mail an heimatvereinkyritz@t-online.de. Dort können sich auch die Zeitzeugen für die Transitstrecke melden.

Von Sandra Bels