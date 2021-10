Nach Ankündigung der Schließung: Ansturm auf die Kyritzer Postbankfiliale

Kyritz

Die Postbankfiliale in der Hamburger Straße von Kyritz erlebt gerade einen regelrechten Kundenansturm. „Das geht schon seit zwei Wochen so“, sagt Betreiber Rüdiger Otto. Der Grund: Die Tage der Postbankfiliale sind gezählt. Am Dienstag können die Kunden zum letzten Mal dort Geldgeschäfte erledigen, Geld abholen oder einzahlen.

Das Tabakgeschäft in Kyritz wird nicht geschlossen

Von der Schließung nicht betroffen ist das Geschäft selbst, wie Rüdiger Otto betont. Er und seine Kolleginnen wissen nicht, wie oft sie an den vergangenen Tagen diese Frage beantwortet haben. „Alle denken, wir machen zu“, sagt der Chef. Das ist aber nicht der Fall. Die Tabak-Ambiete-Service GmbH (TAS) bleibt in der Hamburger Straße von Kyritz geöffnet. Tabak, Spirituosen und Zeitungen sowie Zeitschriften gibt es wie gewohnt zu kaufen.

Auch Lottospielen ist weiter möglich sowie der Kauf von Briefmarken und das Abholen und Absenden von Paketen. Die Änderung bezieht sich nur auf die Dienstleistungen der Postbank.

Kyritzer Kunden kündigen Konten

Deren Kunden haben nach der Ankündigung, dass der Service in Kyritz gestrichen wird, prompt reagiert und quittierten die Absage unter anderem mit der Auflösung ihrer Sparbücher. Mitarbeiterin Daniela Rauhöft hat irgendwann aufgehört, die verzweifelten Kunden zu zählen, die von ihr wissen wollten, wie es weiter geht.

Ihr blieb nur die Mitteilung, dass sie künftig in Neuruppin oder Havelberg kostenlos Geld abheben können, und der Verweis auf einen Flyer von der Postbank. „Manche Kunden sind sehr ungehalten und schimpfen“, sagt Daniela Rauhöft. „Die lassen uns hier einfach im Regen stehen“, sagen besonders die Älteren.

Kyritzer Sparbücher wurden gekündigt

Sie sind es auch, die in den vergangenen zwei Wochen ihre Sparbücher gekündigt haben. Bei manchen waren es eher kleine Summen. „Andere hatten aber auch mehr Geld auf dem Sparbuch, das konnte ich nicht auszahlen, weil ich so viel nicht hatte“, sagt Daniela Rauhöft. Ihr blieb dann nur die Bitte um Verständnis und der Hinweis, dass das Geld aufs Konto überwiesen wird.

Lange Warteschlangen in der Kyritzer Postbankfiliale

„An den ersten Tagen nach der Ankündigung in der Zeitung hatten wir mindestens 20 Auflösungen“, so die Mitarbeiterin. In der vergangenen Woche sei es so weiter gegangen. Die Warteschlange sei teilweise sehr lang gewesen, weil der Verwaltungsakt etwa eine Viertelstunde dauert. „Das hält den ganzen Verkehr auf“, so Daniela Rauhöft. Teilweise sei auch kein Geld mehr da gewesen. Sie weiß von vielen Kunden, dass sie auch ihre Girokonten bei der Postbank sofort gekündigt haben. Das ist bei ihr nicht möglich. Die Mitarbeiterin betont, dass es ab dem 27. Oktober bei ihr und Kollegin Erika Kusma keine Möglichkeit mehr gibt, Geld abzuheben oder einzuzahlen. Gefragt werde danach täglich unzählige Male.

Ein Computer der Kyritzer Filiale wird abgebaut

Mit der Veränderung einher geht zudem der Abbau von Computertechnik. Die beiden Schalter bleiben, aber es wird nur noch einen Computer geben. Angesichts dieser Tatsache wollen Daniela Rauhöft und Erika Kusma lieber noch gar nicht an das nahende Weihnachten denken. Noch in Erinnerung sind den beiden die Paketberge des vergangenen Jahres. „Wir konnten uns davor kaum retten“, sagt Daniela Rauhöft. Dreimal täglich kam der Fahrer und brachte neue Pakete.

Lesen Sie auch Kyritz: Postfiliale versinkt in Paketflut

Das Weihnachtsgeschäft steht bevor. Im vergangenen Jahr gab es eine Paketflut in Kyritz. Quelle: Sandra Bels

Mit nur noch einem digitalen Arbeitsplatz werde ihre Ausgabe und Annahme zusätzlich erschwert, sind sich die Frauen sicher. Die Paketflut zum Fest begann im vergangenen Jahr schon lange vor Weihnachten, etwa sechs Wochen davor, erinnern sie sich.

Holzhausenerin bekam keine Antwort von der Postbank

Richtig wütend auf das Vorgehen der Postbank ist inzwischen auch Elke Hanke aus Holzhausen. Sie hatte bereits vor Wochen einen Brief an die Postbank geschrieben, sich über die Schließung beschwert und um Informationen gebeten. Was sie als Antwort bekam, ist nichts. „Keine Reaktion, diese Gleichgültigkeit den eigenen Kunden gegenüber schreit zum Himmel“, sagt sie und denkt über weitere Schritte nach.

Von Sandra Bels