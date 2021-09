Drei Feuer gab es vor einer Woche am Baugebiet Ulmenweg in Kyritz. Zwei weitere wären beinahe dazugekommen. Zudem läuft jetzt die Suche nach weiteren Zeugen. Zwei Personen hatten sich in einem Reportervideo am Tatort geäußert, deren Namen unbekannt sind. Auch von einem roten Fiat 500 war darin die Rede.