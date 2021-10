Nach Festnahme an Kyritzer Stadtmauer: Schwarzarbeit offenbar durch Subunternehmer

Kyritz

Die Stadt Kyritz reagiert nach der Festnahme zweier illegaler Beschäftigter auf einer ihrer Baustellen mit einer Stellungnahme. Demnach dürfte es sich bei den Arbeitern, die an der Stadtmauer tätig waren und die am Mittwoch voriger Woche vom Zoll erwischt wurden, um Leute eines Subunternehmers gehandelt haben.

„Die Stadt Kyritz hat ein Unternehmen aus Wittstock mit der Gesamtbauleistung der Sanierung der Stadtmauer im Bereich des Klosters beauftragt. Diese Firma setzte einen Subunternehmer ein“, ist der von Stadtsprecherin Doreen Wolf übermittelten Stellungnahme zu entnehmen: „Die Stadt Kyritz wird die Vorwürfe zur Schwarzarbeit mit dem von ihr beauftragten Unternehmen zur Klärung bringen.“

Arbeiter vorigen Mittwoch bei Routinekontrolle entdeckt

Die beiden Personen waren laut Andreas Graf als Sprecher des Hauptzollamts in Potsdam seinen Kollegen am Mittwoch bei einer Routinekontrolle in Kyritz aufgefallen. Es handelte sich laut ihm nicht einfach nur um nicht angemeldete Beschäftigte, also keine „gewöhnliche“ Schwarzarbeit, sondern auch noch um „Personen ohne berechtigten Aufenthalt in Deutschland“. Daher wurden sie festgenommen und der zuständigen Landespolizei überstellt.

Laut Graf gebe es heutzutage noch immer genug Möglichkeiten gerade in der Baubranche, es mit der Schwarzarbeit zu versuchen, eben das Risiko mit illegaler Beschäftigung einzugehen. „Deshalb haben wir als Zoll nach wie vor bundesweit immer ein Auge diese Branche“, erklärte der Zollamtssprecher.

Von Matthias Anke