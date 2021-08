Nach Mungobohnen neue Kartoffelanlieferung in der Stärkefabrik Kyritz gestartet

Kyritz

Es ist ein bisschen wie der Plüschtiergreifer in seinem gläsernen Kasten auf dem Rummel. Doch wenn Gabriela Brüggert den Arm via Joystick ausfährt und den Stecher aus Edelstahl in die Kartoffel­ladung taucht, hat sie eigentlich immer Glück. Zuverlässig muss die Probe schließlich entnommen werden können, um den Stärkegehalt zu ermitteln. Auch sollten möglichst keine Feldsteine dazwischenliegen. Danach wird die Ladung abgekippt.

Seit wenigen Tagen füllt sich das Lager in der Kyritzer Stärkefabrik wieder. Die neue, sogenannte Kampagne hat begonnen.

Neues Wiegesystem in der Stärkefabrik Kyritz

Dabei ist die Anlieferungstechnik eine jetzt komplett modernisierte. Die Fahrer checken sich mit einem QR-Code ein, fahren mit den Traktoren oder Lkw über eine neue Waage und melden sich mit ihrem „Laufzettel“ zur Probenentnahme an und kippen anschließend alles ab. Am Ende bekommen sie an der Ausfahrt ihr Leergewicht mitgeteilt.

Der neue Anmeldeterminal vor dem Werkstor der Emsland-Stärkefabrik Kyritz. Quelle: Matthias Anke

Die Fahrer erhalten mit der Anmeldung einen „Laufzettel“ und wiegen ihre Ladung. Quelle: Matthias Anke

Links steht der Lkw auf der Eingangswaage, rechts geht es zur Ausfahrt über die Ausgangswaage. Quelle: Matthias Anke

„Die alte Waage war bestimmt schon 50 Jahre lang drin und nicht mehr eichbar“, erklärt Daniel Zander. Der Verfahrenstechniker hat das Modernisierungsprojekt betreut und schaut Kolleginnen wie Gabriela Brüggert und Siglinde Bodzinski bei der Einführung des neuen Wiegesystems samt Probenentnahme in diesen Tagen hin und wieder noch über die Schulter.

20 neue Beschäftigte im Kyritzer Stärkewerk

Zander ist dabei nur einer von gleich 20 neuen Beschäftigten in der Stärkefabrik, die zur Emsland-Gruppe aus dem niedersächsischen Emlichheim gehört. Insgesamt zählt das Personal an der Pritzwalker Straße in Kyritz jetzt 140 Mitarbeiter, davon sind 16 Auszubildende.

Gabriela Brüggert, Siglinde Bodzinski und Daniel Zander (v.l.) im sogenannten Probenhaus. Erreichen die Stärkekartoffeln dort ihre Mindestwerte, wird die Ladung abgekippt. Quelle: Matthias Anke

Der Probenstecher im Einsatz. Quelle: Matthias Anke

„Vier neue Azubis sind zuletzt dazugekommen. Unsere Bemühungen fruchten also“, sagt Werksleiter Martin Schmidt mit Blick auf die Teilnahme an Messen wie die „Jobstart“ oder öffentlichkeitswirksame Aktionen wie die „Lange Nacht der Wirtschaft“.

Schmidt, der einst selbst im Werk lernte, sagt: „Es ist schon eine ziemlich große Herausforderung, junge Leute für die Arbeit zu begeistern.“ Dabei ist die Berufe-Palette ziemlich groß: Industriemechatroniker und -elektroniker, Chemielaboranten und Fachlageristen arbeiten dort. Dazu kommt die Verwaltung.

Erstmals Mungbohnen in Kyritz verarbeitet

Dass 20 neue Leute eingestellt wurden, liege einerseits an einem gewissen Personalwechsel aufgrund von Ruhestand. Andererseits sei ein grundsätzliches Produktionswachstum vorhanden, und das hänge auch mit der neuen Verarbeitung von Mungo-Bohnen zusammen, und zwar während der „kartoffelfreien“ Zeit von März bis Juli etwa. Denn wie aus Kartoffeln lassen sich auch aus Bohnen Proteine und Fasern gewinnen und natürlich Stärke, die in modifizierter Form in die Lebensmittelindustrie weitergereicht wird – weltweit.

Folglich schlug aber auch für das Stärkewerk die Corona-Krise voll zu, berichtet Martin Schmidt. „Es ist bis jetzt eine logistische Herausforderung“, sagt er mit Blick auf möglichst rechtzeitig zu organisierende Schiffsladungen etwa, die zudem teurer wurden.

Vorige Kartoffelkampagne mit sehr gutem Ergebnis

Die Mengen, die den Kyritzer Standort verlassen, haben es schließlich in sich: Etwa 250.000 Tonnen Kartoffeln wurden in der Saison 2020/21 verarbeitet. „Das war eine sehr gute Ernte.“ In zwei vorhergehenden Rekordhitzejahren mit ihrer langanhaltenden Trockenheit indes wurden dafür„Negativrekorde“ verzeichnet.

Von den Mungobohnen, auch Mungbohnen genannt, wurden 6000 Tonnen verarbeitet. „Das entspricht der Hälfte unserer Kapazität, es war aber auch die erste Verarbeitung überhaupt“, berichtet Schmidt. Wobei bei den Bohnen das Protein im Mittelpunkt steht: Umgangssprachlich Eiweiß genannt, wird es in Kyritz mittels einer weltweit bislang einzigartigen Anlage in dieser Größe aus den Bohnen gewonnen.

Zuvor Dextrinproduktion in Betrieb gegangen

Ergebnis ist ein flüssiges Protein-Isolat für veganes Rührei. Es sieht aus wie Rührei, soll schmecken wie Rührei, ist eben aber gänzlich ohne ein Ei vom Huhn entstanden. Während es einige Mitbewerber mit Ei in Pulverform gibt, dringt dieses Rührei aus der Flasche verstärkt seit 2019 in den USA vor. Dort ist das Start-Up-Unternehmen „Just Egg“ Abnehmer für das Produkt aus Kyritz. Ziel ist es, bald auch für Europa die Zulassung zu erhalten und den hiesigen Markt zu versorgen.

Zuvor startete in Kyritz noch eine weitere neue Produktion: die Dextrinanlage. Dextrin ist ein Stärkeabbauprodukt, das für die Ummantelung besonders knuspriger Pommes verwendet wird – Coating genannt.

Corona: Keine Großquarantänen und keine Kurzarbeit

Und die Investitionen gehen weiter in Kyritz. Als Grundlage dessen läuft aktuell ein Bebauungsplan-Änderungsverfahren. Denn es sollen ein neues Großsilo und weitere kleinere Silos für die Stärkeveredelung entstehen. Zudem steht ein Ersatzneubau für die Kartoffelwäsche an. Bis dahin aber verstreicht noch einiges an Zeit – und eben die jetzt laufende Kampagne.

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie ist Schmidt zuversichtlich, dass die Produktion erneut sichergestellt wird, womöglich aber wieder nur unter einigen Entbehrungen. „Es war alles schon ziemlich anstrengend aufgrund der vielen Bestimmungen. Und vor allem unseren Leuten mit Kita- oder Schulkindern wurde einiges abverlangt. Aber wenigstens musste keiner in Kurzarbeit gehen.“

Umfangreiches Corona-Impfangebot fürs Personal

Die Sorge vor einer umfangreicheren Quarantäne habe stets bestanden. „Wer an einer Anlage arbeitet oder im Labor, für den ist ja Homeoffice einfach nicht möglich.“

Viel sei dem Einsatz des DRK zu verdanken gewesen, dessen Beschäftigte in der Fabrik allwöchentlich die erst freiwilligen und dann verpflichtenden Tests durchführten. „So aber konnten wir alle wieder ein gutes Gefühl haben.“ Und auch das Impfangebot seitens der Stadt Kyritz lobt Schmidt. Es sei rege angenommen worden.

