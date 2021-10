Nach dem Ende der privaten Teststation am Kyritzer Hagebaumarkt ist seit diesem Donnerstag auch noch die Teststelle des DRK im Kyritzer Mehrgenerationenhaus geschlossen. Damit verbleibt im Altkreis nur noch das Haus des ambulanten Pflegediensts „Exip“ in der Robert-Koch-Straße 1 in Neustadt.