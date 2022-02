Die ersten Störche sind ungewöhnlich früh in Brandenburg gelandet. Seit voriger Woche treffen sie auch in der Prignitz wieder ein, etwa in Rühstädt. Jetzt warten sie in Gantikow und vielen anderen Dörfern ebenso auf die Rückkehr der Adebare. Zunächst musste aber erst noch ein Sturmschaden behoben werden.