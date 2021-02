Kyritz

Die Geflügelpest beschäftigt mehr und mehr den kleinen privaten Halter über professionelle Züchter bis hin zu konventionellen Betrieben nun auch im Raum Kyritz. „Wir können einfach nur hoffen, dass wir davon verschont bleiben“, sagt etwa Lothar Bewersdorf, Vorsitzender des Kyritzer Kleintierzüchtervereins, dessen Mitglieder auf Bundes- und Landesebene seit Jahren mehrfach erfolgreich von Zuchtschauen heimkehrten.

Nun müssen sie beobachten, wie die Geflügelpest näher rückt: Erst waren nach bundesweiten Fällen Mitte Dezember zur Sicherheit sogenannte Aufstallungsgebiete auch in den Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin festgelegt worden. Im Altkreis Kyritz ist davon seither auf Prignitzer Seite ein Großteil des Gumtower Gemeindegebiets erfasst. Im Ostprignitz-Ruppiner Teil des Altkreises Kyritz gilt für Lohm, Roddahn, Lögow, Dessow und Teetz-Ganz eine „Tierseuchenallgemeinverfügung mit der risikoorientierten Anordnung zur Aufstallung von Geflügel“.

Mecklenburger Fälle wirken sich auf Brandenburg aus

Seit Mitte dieser Woche gehört zudem der gesamte Nordwesten Ostprignitz-Ruppins von Sewekow über Wittsock bis Freyenstein zu einem noch strenger reglementierten Beobachtungsgebiet, weil es im benachbarten Mecklenburg zu einem Fall kam samt Sperrzone.

Neben den bisherigen Aufstallungszonen ist laut Amtstierärztin Simone Heiland nun auch in diesem OPR-Gebiet „das gesamte Geflügel aufzustallen. Die Biosicherheitsmaßnahmen sind streng einzuhalten, Geflügelausstellungen oder -märkte sind verboten. Geflügel sowie Geflügelerzeugnisse dürfen weder aus diesem Gebiet noch in dieses Gebiet verbracht werden“.

Zweiter Prignitzer Fall folgte in dieser Woche

Das Nachbarbundesland strahlte längst auch auf den Landkreis Prignitzaus. Und dann führte im Januar ein Fall in Bresch im Amt-Putlitz-Berge zu einem Sperrgebiet. Am Donnerstag dieser Woche traf es erneut einen Putenbestand. Etwa 12 000 Tiere mussten in Neudorf in der Gemeinde Groß Pankow getötet werden, um ihnen weiteres Leid zu ersparen.

Der hochansteckende Influenza-A-Virus vom Subtyp H5N8, eine durch Wildvögel verbreitete und tödlich verlaufende Vogelgrippe, wird in der Region präsenter.

Landkreis Prignitz: Lila markiert sind die seit Dezember geltenden Aufstallungsgebiete, unten rechts Gumtow. Gelb: das aktuelle Beobachtungsgebiet samt der Kernzone um Neudorf (rot). Quelle: Geoportal Landkreis Prignitz

Dass die bisherigen Aufstallungsgebiete sich jedoch bislang neben den Zugvögelarealen, wasserreichen Gegenden und Luchgebieten am Vorhandensein konventioneller Betriebe orientierten, wird in Fachkreisen kritisiert.

Vom Huhn auf dem Bauernhof bis zur industriellen Haltung

Da neben möglicher Übertragungen auf den Menschen auch das Tierwohl im Vordergrund steht neben der Vermeidung von wirtschaftlichen Schäden, müsste viel mehr aufgestallt werden, heißt es. Auch das einzelne Huhn auf einem Bauernhof sei besser zu schützen.

Zu den konventionellen Betrieben indes gehören jene wie die Putenerzeugerfirma Gut Jäglitz mit Standorten in Brandenburg, Mecklenburg und Niedersachsen. Chef Thomas Storck ist seit vorigem Jahr auch Chef der Firma Kartzfehn, die allein in OPR zwölf Standorte mit mehr als 220 Mitarbeitern hat und als einer der größten Putenvermehrungsbetriebe Europas gilt – entsprechend groß ist das Thema Vogelgrippe. „Ich weiß, wie dramatisch das ist. Das ist keine schöne Sache, sondern die absolute Katastrophe“, sagt er mit Blick auf einen Bestand, den er selbst Anfang des Monats in Mecklenburg verlor.

Hochsaison für Geflügelzüchter

„Und die meisten Zugvögel kommen ja erst noch zurück“, weiß auch Taubenzüchter Bewersdorf. Mit Blick auf seine Mitglieder, die Gänse, Hühner oder anderes Großgeflügel halten, sagt er: „Das ist jetzt die Hochsaison, die Vorbereitung zur Zucht.“ Die Tiere in geschlossen Ställen halten zu müssen, sei „nicht schön“. Vor allem nicht angesichts der aktuell passenden Frühlingstemperaturen. „Die Tiere sind so gut in Stimmung, und jetzt sowas.“

